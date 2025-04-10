新华社法兰克福4月9日电（记者 刘向）德国经济学家吕迪格·巴赫曼近日在刊登于德国电信-在线新闻网站的专访中说，“贸易逆差可能是经济出现问题的征兆，但对美国而言，情况恰恰相反”，美国实际上受益于贸易逆差。

执教于美国印第安纳州圣母大学的巴赫曼说，世界其他国家向美国提供商品，作为交换获得美国债券。美国存在资本流入，而这些资本又反过来为商品进口提供资金，使美国能够超越自身的生产能力进行消费。

巴赫曼认为，美国实际上从贸易逆差中受益，经济学家称之为 “过度特权”，这意味着美国可以持续举债，而无需全部偿还。美国长期存在的贸易逆差，意味着这些债务永远无法偿还。

巴赫曼表示，加征关税并不能推动产业回流美国。企业在选择生产基地时，不仅考虑关税因素，还包括高素质劳动力和投资环境等许多因素。美国的投资环境正变得越来越不友好，部分原因就是美国政府混乱的治理方式带来的政策不确定性。

巴赫曼说，美国加征关税将导致美国经济增长放缓，甚至可能陷入衰退。目前，消费者信心和股市已经出现下滑。短期内，美国还可能面临更高的通货膨胀，因为生产成本上升，一切都会变得更昂贵、更难以制造。

巴赫曼说，即使部分产业真的回流美国，生产成本仍然会上升。毕竟，企业当初之所以选择在其他国家生产，是因为在那里生产更高效、更便宜。强行逆转这一趋势，只会让美国消费者和企业承担更高代价。

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