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中方希望6月国际会议为落实“两国方案”注入新动能

2025年04月10日13:23 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月9日电　中国常驻联合国代表团临时代办耿爽9日表示，中方赞赏法国、沙特将于6月举行落实“两国方案”国际会议，希望这次会议能为落实“两国方案”注入新动能，并有助于平息当下的紧张局势。

　　耿爽当天在落实“两国方案”国际会议非正式磋商中表示，“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行出路，经由安理会决议明文确认，也是国际社会的广泛共识。独立建国是巴勒斯坦人民不可剥夺的民族权利，只有这样才能实现巴勒斯坦和以色列两国和平共处。

　　耿爽强调，要推动实现加沙持久停火。结束冲突是讨论一切长期安排和持久和平的前提。如果迟迟无法实现加沙停火，讨论“两国方案”就会沦为空谈。国际社会必须把加沙停火作为压倒一切的优先事项，停火协议的保障国也应采取切实行动。

　　耿爽表示，要终止任何有悖“两国方案”的单边行动，加大对巴勒斯坦的支持。国际社会应坚决拒绝任何吞并加沙或约旦河西岸领土的企图，反对西岸的非法定居点活动，反对任何针对巴勒斯坦人民的强制迁移。独立建国要求巴勒斯坦各派加强团结。去年7月在北京举行了巴勒斯坦各派别内部和解对话会，中方将继续为此作出努力。

　　耿爽重申，中方将建设性参与6月国际会议的筹备，继续为落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决作出积极努力。

(责编：曹欣悦、张悦)

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