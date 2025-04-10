新华网金边4月10日电（记者吴长伟）由柬中记者协会主办的《新形势下的柬中关系》论坛7日在金边举办。柬埔寨商业部、旅游部、外交与国际合作部高级官员、智库学者、新闻记者等200余人出席论坛，就中柬全面战略合作伙伴关系的现状与未来展开深度研讨。

柬埔寨政府发言人机构主席班波那在论坛上表示，柬中建交67年来，两国关系达到历史最好水平。中柬合作在“工业发展走廊”和“鱼米走廊”建设中取得了实质性进展，柬埔寨的快速发展离不开中国的大力支持，相互尊重是两国战略合作的核心。

柬埔寨政府首相公共舆论事务助理部长帕西潘表示，柬中在政治互信、文化交流、经贸协作等各领域始终秉持“共担风雨”原则。

柬埔寨旅游部国务秘书兼发言人洪达妮表示，在柬中全面战略合作伙伴关系框架下，旅游业已成为两国合作的重要支柱。她说，“中国长期以来都是柬埔寨最重要的客源国。通过定期举办旅游论坛、推介会及人文交流活动，我们建立了高效的旅游合作机制。我们将以2025‘中柬旅游年’为契机，进一步优化旅游服务，力争早日超越疫情前水平。”她透露，柬旅游部将推出系列措施，包括推动旅游产品多元化，吸引更多中国游客，通过两国的密切合作和柬埔寨丰富的旅游资源，柬埔寨预计2025年将吸引超过100万人次中国游客。

柬埔寨商业部国务秘书宾索维吉在论坛上介绍，柬中自贸协定2022年正式生效后，柬埔寨农产品出口激增。金港高速公路、暹粒吴哥国际机场等基建项目显著提升经济活力，西港特区成为出口引擎。

柬中记者协会中方主席刘晓光表示，中柬全面战略伙伴关系和中柬命运共同体理念为柬埔寨人民带来了真正的福祉。中柬友谊历经岁月洗礼，早已深深扎根于两国人民心中。

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