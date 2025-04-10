人民网北京4月9日电 （记者陈尚文）诗韵与花香交织，弦歌与春辉交融。近日，主题为“赏海棠花开 促文明互鉴”的2025年海棠花荟暨海棠诗会活动在北京宋庆龄同志故居举行。

此次活动由中国宋庆龄基金会主办，北京市西城区人民政府支持，宋庆龄故居管理中心、北京市西城区文化和旅游局联合承办。十三届全国政协副主席、中国宋庆龄基金会主席李斌出席。瑞士、土库曼斯坦、圭亚那、葡萄牙、新加坡、波黑、卢森堡、巴基斯坦、保加利亚、亚美尼亚、拉脱维亚、委内瑞拉、阿尔巴尼亚等国驻华大使，马来西亚驻华使馆临时代办，联合国开发计划署驻华代表等来自40多个国家和国际组织的驻华使节、外交官、国际友人代表，以及外交部、中联部和国内有关机构负责人等200余人参加活动。

李斌表示，中国宋庆龄基金会举办海棠花荟活动，以花为媒，邀请国内外宾朋一道，赏花交流，共同体会宋庆龄与国际友人留给我们的重要精神和思想启迪，共同感受中华文化的魅力，同时展示不同国家精彩文化，以实际行动践行习近平主席提出的全球文明倡议，促进文化交流和文明互鉴。

活动主宾国瑞士驻华大使白瑞谊致辞表示，这是一场充分体现国家间与人民间的开放包容、相互尊重与友好情谊的活动。今年是瑞中两国建交75周年，瑞士始终秉持开放理念，笃信和平共处、国际法则与自由贸易精神，愿做中国的优选合作伙伴，成为中国通往欧洲市场的重要门户。

活动上，《春之吟诵》以清澈的童声穿越千年诗意，四国艺术家联袂呈现中、法、英、日四种语境中的《春韵花语》，京西学校青少年积极参加互动表演《花间诗语》，《茉莉花》《图兰朵》《饮酒歌》等歌曲串烧呈现了东方雅韵与世界文明的深情相拥……现场还设置了书画、非遗、茶艺等中华优秀传统文化体验项目。

“海棠花荟”原名为“海棠文化节”，自2010年起每年春天举办，以花为媒，以文会友，吸引众多海内外宾朋，2025年更名为“海棠花荟”。十五载春秋更迭，海棠花荟不仅是对西府海棠盛景的礼赞，更传承了宋庆龄当年推动中外友好的初心，承载着深厚的文化底蕴与人文情怀，成为促进中外文化交流的重要平台。