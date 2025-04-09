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第十九届“中法文化之春”新闻发布会在京举行 演员沈腾担任宣传大使

2025年04月09日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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4月8日，法国驻华大使白玉堂（左）向第十九届“中法文化之春”艺术节宣传大使、中国演员沈腾(右)颁发证书。人民网 谢莹摄
4月8日，法国驻华大使白玉堂（左）向第十九届“中法文化之春”艺术节宣传大使、中国演员沈腾(右)颁发证书。人民网 谢莹摄
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人民网北京4月9日电 （谢莹）第十九届“中法文化之春”新闻发布会8日在北京举行。法国驻华大使白玉堂出席发布会并发表致辞，法国驻华使馆文化、教育与科学事务公使衔参赞裴国良介绍活动安排，中国演员沈腾担任本届“中法文化之春”宣传大使。

沈腾在新闻发布会上介绍道：“很多朋友可能还不知道，其实法国是喜剧的发源地之一。”沈腾希望通过中法文化交流，把幽默的感受带给更多人。在他看来，中国和法国都有深厚的文化底蕴。“非常期待在活动上看到中法两国各式各样好的艺术作品，也希望两国艺术家多多交流。中国观众可以通过丰富多彩的活动更多地了解法国文化和艺术。”

为了呼应今年六月在法国尼斯举行的第三届联合国海洋大会，法国驻华大使白玉堂表示：“我们希望本届‘中法文化之春’也能为当代重大环境问题的思考讨论作出贡献。”4月11日，改编自法国小说家儒勒·凡尔纳的《海底两万里》将在深圳举行的第十九届“中法文化之春”开幕上呈现。

今年“中法文化之春”艺术节将从4月持续至7月。届时，涵盖话剧《樱桃园》、沉浸式体验“巴黎1874：印象派之夜”、摄影展“摄影大观”、第九届图像小说节等在内的62个项目、325场活动将在中国31个城市陆续登场。

“中法文化之春”创立于2006年，旨在推动中法两国艺术机构和艺术家之间交流对话，展现中法文化艺术的创新与活力，增进两国民众对彼此文化的了解和友谊。

(责编：贾文婷、杨牧)分享让更多人看到

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