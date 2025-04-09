这是3月29日在马达加斯加安达西贝私人保护区拍摄的领狐猴。新华社记者 李亚辉 摄

马达加斯加拥有许多特有的生物种类，狐猴就是其中最有特点的代表之一。目前科学家已在马达加斯加发现了100多种狐猴。近年来，随着栖息地的破坏以及非法捕猎，大部分狐猴已被国际自然保护联盟列入濒危物种红色目录中。