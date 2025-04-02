人民网记者 管克江

今年是上合组织的“中国年”。今年秋天，中国将在天津主办上合组织峰会。伊朗是上合组织和金砖合作机制的“双料”成员国。《伊朗日报》前总编辑、伊朗政治分析家伊马德·阿卜谢纳斯接受人民网记者专访时表示，加入上合组织和金砖合作机制在政治上对伊朗意义重大，并将让伊朗在经济上受益。

图为《伊朗日报》前总编辑、伊朗政治分析家伊马德·阿卜谢纳斯。受访者供图

阿卜谢纳斯表示，上合组织和金砖合作机制是发展中国家加强团结协作、促进共同发展、维护国际公平正义的重要平台。伊朗是具有重要地区和国际影响的国家，希望通过积极参与上合组织等多边机制合作，促进自身经济社会发展、维护地区和平稳定。

过去几年，阿卜谢纳斯多次访问中国。“我对中国的快速发展感到吃惊。令人印象深刻的是中国人民团结一心建设现代化的决心和干劲。我感到，每一个中国人都把自己真正当成民族振兴的一份子在作出自身努力。”

阿卜谢纳斯表示，伊朗和中国都是文明古国，古丝绸之路将双方联系在一起。伊中友好合作建立在战略互信互惠基础上。2021年3月，两国签署全面合作计划，为双方关系更上台阶作出规划。伊中务实合作有着巨大动力和空间。他强调，在当前时代背景下，伊中需要加强战略合作，双方媒体也要共同讲好自身故事。

阿卜谢纳斯说，近年来，中国取得了令世人瞩目的发展成就。“值得注意的是，中国在历史上就是思想智慧、优质产品和国际贸易的发源地之一。”他认为，考察中国的发展经验可以看到，根本一条就是中国没有丢弃优秀传统文化的根和马克思主义的魂。中国大胆探索现代化发展之道，形成了具有自身特色的中国式现代化发展道路。“中国独特的发展经验为伊朗提供借鉴。伊朗具有实现发展的巨大潜力，我们希望同中方加强交流，汲取更多有益经验和启迪”。

在阿卜谢纳斯看来，英明的领导力对社会发展进步至关重要。“在中国国家主席习近平领导下，中国取得了历史性成就。习近平主席关于发展进步和治国理政的思想引领中国阔步前行，赢得了世界盛誉，在人类历史上留下精彩一笔”。

阿卜谢纳斯强调，某些西方势力的霸权霸道霸凌做法，将给人类社会发展带来冲突和灾难。 习近平主席提出全球安全倡议，全球发展倡议，全球文明倡议符合全球共同利益，有助于人类共同应对各项挑战。中方提出的共建“一带一路”倡议为加强共建国家联系和维护全球产业链供应链稳定提供了重要平台。伊朗地处亚欧地区要冲，可以在共建“一带一路”中发挥更大作用。（人民网海瑟姆·穆扎恩参与采写）

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