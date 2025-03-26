欧美企业正在用脚投票。

3月，中国发展高层论坛2025年年会成为全球商界焦点，来自21个国家86位跨国企业的正式代表参加论坛。据国际商报统计，来自美国的企业数量达27家，欧洲企业28家。

这其中不乏西门子、宝马、苹果、雀巢和汇丰等知名公司，广泛覆盖金融保险、医药健康、汽车制造、食品消费等多个行业。

在一些西方政客鼓吹对华“脱钩断链”的政治气氛中，欧美企业高管依然齐聚北京，以实际行动把握中国机遇。

中国美国商会最新调查报告指出，近七成美国消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资；中国德国商会指出，92%的受访企业计划继续在华开展运营，超过一半的企业计划未来内两年增加投资。

跨国企业纷纷加码投资，这片东方热土到底有着怎样的吸引力？

中国拥有巨大市场潜力和增长机遇。

中国人口规模超14亿，市场容量大、层次多、潜力巨大，十多年来一直是全球第二大商品消费市场和最大网络零售市场。

据统计，中国2024年新设立外商投资企业5.9万家，同比增长9.9%。近5年，外商在华直接投资收益率约9%，居全球前列。

诺华全球首席执行官万思瀚（Vasant Narasimhan）表示，中国市场是其增长最快的市场之一，2024年销售额近40亿美元，同比增长21%。

随着经济稳步发展，中国市场展现出越来越多的商机，吸引跨国企业投资中国。

中国具备完整的产业体系和强大的配套能力。

在中国，阿斯利康凭借坚实的基础、经验丰富的研发团队和世界级的生产基地，为全球70多个国家提供中国制造的药品。

“中国不仅是全球产业链的重要一环，更是全球化进程中的关键推动者。”阿斯利康全球首席执行官苏博科（Pascal Soriot）说。

中国工业体系全、品种多、规模大，能够助力外资企业提升竞争力，进而将中国作为全球布局中的重要战略支点。

中国的创新能力正在快速增长。

近年来，中国创新能力稳步增长，科技创新与产业创新融合不断加强。不少跨国企业认为，在全球战略中融入中国创新体系，可以更好地提高全球竞争力。

梅赛德斯-奔驰集团在中国建立了其德国以外实力最强的研发网络。在北京、上海拥有超过2000名专家的研发布局。

施耐德电气集团董事长赵国华（Jean-Pascal Tricoire）指出，进入中国35年，施耐德已拥有30家工厂和物流中心，其中包括21家世界级“零碳工厂”和2家世界级“灯塔工厂”。

就在几天前，阿斯利康刚刚完成签约，将在中国投资25亿美元，建立全球战略研发中心以及高标准产业化项目。

在中国，丰富的创新资源与外企的技术、管理等优势碰撞出合作的火花，实现互利共赢。

中国坚持推动重构普惠包容的经济全球化。

苏博科表示，中国扩大开放以及维护全球产业链稳定的承诺，为跨国企业在中国及全球市场的发展注入强大信心。

在外资准入限制上做“减法”，在营商环境优化上做“加法”。“去风险”还是“去合作”之间，欧美商界领袖用行动给出了答案。

正如宝马集团董事长齐普策（Oliver Zipse）所言：经济因开放而繁荣，因封闭而落后。保护主义没有出路，只会满盘皆输。当“脱钩”和“去风险”的言论甚嚣尘上，加强合作才是最优解，而绝非反其道行之。

(“三里河”工作室)

(责编：艾雯、张悦)