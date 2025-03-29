这是3月25日在巴拿马首都巴拿马城拍摄的第41届国际贸易博览会上中国馆开馆仪式。

第41届国际贸易博览会27日在巴拿马首都巴拿马城闭幕。本届展会上，中国企业的展位面积占总面积的约六分之一，中国元素成为全场焦点。

新华社发（中国驻巴拿马大使馆供图）

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