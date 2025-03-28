新华社昆明3月28日电（记者丁怡全、王贤思）据中国铁路昆明局集团有限公司消息，2021年12月3日中老铁路开通运营以来，截至3月28日，累计开行旅客列车7.1万列，发送旅客超5000万人次。其中，超过48万名来自全球112个国家和地区的旅客搭乘中老铁路国际旅客列车跨境旅行。

中老铁路开通运营后，旅客发送量持续增长，全线单月旅客发送量由开通初期的60万人次增至目前的160万人次。中国段日均开行客车从8列增至最高86列，累计发送旅客4115万人次；老挝段日均开行旅客列车由开通初期的4列增至最高16列，普速旅客列车扩编为10辆以上，累计发送旅客超885万人次。

进入2025年，中老铁路旅客出行需求旺盛。1月1日至3月28日已累计发送旅客540万人次。其中，跨境旅客8.2万人次，日均保持在1000人次以上。

据介绍，中老两国铁路部门积极与两国旅游部门合作，推动“铁路+旅游”融合发展，在昆明和万象间开通了多条旅游线路，开行跨境“星光·澜湄号”舒适性旅游列车，并采用“国内旅游专列+国际旅客列车”的模式，先后多次组织中老跨境旅行团前往老挝，带火了沿线景区、酒店、餐饮等旅游相关产业。

同时，中老两国铁路部门持续优化站车服务，在沿途车站和列车上配备语言翻译设备，提供中、老、英三种语言的旅服信息广播服务和傣语服务；列车上，专门配备了电子臂式血压计，方便有需要的旅客实时测量血压，提前掌握身体状况，为旅途提供方便，不断提升旅客体验。

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