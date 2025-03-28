人民网北京3月28日电（记者翟转丽）3月27日，阿曼苏丹国遗产和旅游部中国代表处在北京举办中国市场推广活动启动仪式。阿曼苏丹国驻华大使馆一等秘书扎基娅·沙克西娅、阿曼苏丹国遗产和旅游部中国区商务拓展及旅业市场总监罗薇，以及数十位国内旅游行业资深媒体人士和网红博主等参加了此次启动仪式。

3月27日，阿曼遗产和旅游部中国代表处在北京举办中国市场推广活动启动仪式，阿曼驻华大使馆一等秘书扎基娅·沙克西娅在仪式中致欢迎辞。主办方供图

扎基娅·沙克西娅在仪式中致欢迎辞，强调阿曼与中国友好关系源远流长并且日益深化，双方合作领域广泛。扎基娅·沙克西娅表达了对中国旅游市场的高度重视与期待，希望通过此次推广活动，让更多中国游客了解阿曼的独特魅力，从而加深两国在旅游领域的交流与合作。

3月27日，阿曼驻华大使馆一等秘书扎基娅·沙克西娅与阿曼遗产和旅游部中国区商务拓展及旅业市场总监罗薇共同启动中国市场推广活动。主办方供图

罗薇为到场嘉宾详细介绍了阿曼的旅游资源。她表示，阿曼拥有多样的自然风光和丰富的历史文化遗产，是独具魅力的旅游目的地。她期待中国与阿曼两国能够开启旅游合作新篇章，为双方人民搭建起更为紧密的沟通桥梁，从而增进彼此之间的友谊。

在“你好，阿曼”主题讨论环节，多位曾经去过阿曼旅行的资深媒体人士和知名旅游博主分别从文化探秘、休闲度假和户外探险等方面介绍了阿曼别具一格的风土人情。

阿曼苏丹国遗产和旅游部中国代表处在北京举办中国市场推广活动启动仪式，图为仪式现场。主办方供图

扎基娅·沙克西娅在接受人民网记者采访时表示，她相信阿曼一定会带给中国游客美好的体验，因为阿曼人民同中国人民有许多相似之处，都热情好客，都重视保护和传承自己的传统文化。她认为，在旅游领域加强交流，会促使双方在人文与贸易等更多领域展开合作，有助于增进彼此的了解，从而进一步巩固双边关系。

阿曼位于阿拉伯半岛东南部，因同时具有海滩、沙漠、峡谷、溪流、高山和绿洲，也被称为“万象之地”。据悉，阿曼目前拥有五处世界遗产，其中包括巴赫拉堡、乳香之地和阿夫拉贾灌溉系统等。目前，阿曼对中国公民实行14天的免签入境政策。

阿曼苏丹国遗产和旅游部中国代表处在北京举办中国市场推广活动启动仪式，图为仪式现场。主办方供图

(责编：刘叶婷、杨牧)