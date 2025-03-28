新华社伦敦3月28日电 专访｜美关税政策“混乱、反复无常且史无前例”——访英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫

新华社记者赵修知 赵小娜

英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫日前接受新华社记者独家视频专访时表示，美国总统特朗普上任以来采取的关税政策“混乱、反复无常且史无前例”。

沃尔夫说，美国的关税政策破坏了国际贸易规则，甚至与任何合理的贸易政策相悖。“以我对全球贸易的了解，历史上没有一个国家像这样开展过贸易。一夜之间突然表示要施加关税，第二天又取消，不久后又威胁要再次加税，这种做法完全超乎想象。”

沃尔夫表示，美国关税政策的主要影响是在全球范围内制造巨大不确定性，为投资计划和贸易合作设置障碍，造成经济活动普遍萎靡。

谈及关税政策对美国经济的影响时，沃尔夫认为，短期至中期来看，最直接的影响是“美国人变得更穷、物价变得更高”，因为美国很难在“一夜之间”生产出大量进口替代品，而在关税影响下进口商品将变得更加昂贵。

沃尔夫说，长期来看，美国公司将开始投资生产进口商品的替代品，但这个决定“有些冒险”，毕竟美国总统的任期是4年，但大型工厂的投资期限远远超过4年。一旦4年后既有政策被推翻，许多制造商将陷入产品毫无竞争力的困境。

与此同时，由于投资向生产进口商品的替代品转移，对美国出口产品的投资恐受影响。沃尔夫说：“在其他条件相同的情况下，这实际上是在将生产从竞争力更强的行业转移到竞争力较弱的行业。”

沃尔夫表示，整体来看，提升工业领域的就业将以牺牲服务业等其他行业的就业为代价，因此关税政策并不会有效拉动美国就业。

随着其他国家相继推出反制措施，沃尔夫认为，未来各国同美国的贸易规模将缩小，大型经济体将变得更倾向于自给自足，但贸易平衡可能不会发生很大变化，美国贸易逆差可能持续。

沃尔夫还指出，当前美国的一些关税决定“似乎与贸易政策毫无关联”。以加拿大为例，特朗普政府在讨论对来自加拿大的商品加征关税时，关注的是药品和移民相关的议题，与贸易并不相关。

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