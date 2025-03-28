新华社华盛顿3月27日电 美国联邦地区法官27日要求美国政府保留美国高级官员使用Signal讨论关于打击也门胡塞武装作战计划的所有信息。

据媒体报道，美国联邦地区法官詹姆斯·博斯伯格要求，该群聊所涉高级官员，包括美国国防部长赫格塞思、美中央情报局局长约翰·拉特克利夫等5人自3月11日至15日期间通过Signal发送的涉及讨论打击胡塞武装的所有信息需要被保留。

据悉，通信应用Signal的设置为一段时间后自动删除记录。

据报道，非营利监督机构“美国监督”组织25日起诉了“泄密群聊”所涉高级官员，认为其违反了要求保留政府记录的相关法律。

美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡24日在《大西洋》月刊网站上发文爆料说，他11日在Signal中收到与美国总统国家安全事务助理华尔兹同名的用户的连接请求，两天后被加入“胡塞PC小组”群聊中。15日，群聊中与赫格塞思同名的用户发来消息，透露了美国即将在两小时后对也门胡塞武装进行打击的作战计划，包括攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。

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