新华社巴拿马城3月27日电（记者 许咏政）巴拿马总统穆利诺27日否认美国在巴拿马设立军事基地的可能性。

在当天的例行记者会上，有记者提出，近期传言说一封来自美国政府的信件提出让美国参与管理巴拿马运河或在巴拿马建立军事基地。穆利诺否认该传言并说：“请相信，不会有任何国家的军事基地出现在巴拿马，无论是美国还是其他国家。”

穆利诺强调：“我的政府不可能违背历史，这个国家曾经为了拆除美国设在我们国土上的军事基地而奋斗。”

美国总统特朗普第二次入主白宫后，反复声称要“收回”巴拿马运河。据美国全国广播公司新闻台报道，两名美国官员此前透露，白宫已指示美国军方制定方案，增加美国在巴拿马的军事存在，以实现“收回”巴拿马运河的目标。

1977年，美国与巴拿马签订新的《巴拿马运河条约》和《关于巴拿马运河永久中立和经营的条约》。根据条约，1999年12月31日起，巴拿马全部收回运河的管理和防务权，驻在运河区的美军全部撤出。

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