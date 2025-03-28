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博鳌亚洲论坛丨专访：中国正逐步确立全球科创领先地位——访罗兰贝格全球管委会联席总裁丹尼斯·德普

2025年03月28日15:04 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月28日电　专访：中国正逐步确立全球科创领先地位——访罗兰贝格全球管委会联席总裁丹尼斯·德普

　　新华社记者曾焱　宿亮　钟群

　　德国管理咨询公司罗兰贝格全球管委会联席总裁丹尼斯·德普日前在海南博鳌接受新华社记者专访时说，中国凭借充满活力的创新和丰富的应用场景，不断加速技术更新迭代，逐步确立全球科创领先地位。

　　德普告诉新华社记者，科技创新应用需要合适的土壤，而中国庞大的市场规模给企业快速测试技术、升级产品提供了关键的环境。“中国新技术应用速度独一无二，即使是一个小型的实验性项目，也能迅速触及数百万消费者或数百家企业，在短时间内完成更新迭代。”

　　随着中国在科创领域快速进步，中国在新兴技术领域专利申请数量已居世界前列。德普表示，中国消费者和企业具有较高“技术敏锐度”，更愿意接受新技术，推动中国市场成为外资企业探索新机遇的理想场所。

　　德普认为，中国企业经历国内市场的发展历练，将拥有更多国际竞争力，加速全球化布局，打造更多具有国际知名度的品牌。

　　他表示，在实现从“中国制造”到“中国创造”的转型过程中，中国企业进一步融入海外市场，创造更多就业，为当地经济发展贡献力量。

　　谈到经济全球化，德普说，全球化不会衰退，会以新形态延续，打破集中资本、资源和劳动力的旧模式，形成兼顾生产能力提升与可持续发展的新格局。他说，基于比较优势构建高效供应链能创造共同繁荣，而保护主义只会阻碍世界经济复苏。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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