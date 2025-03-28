新华社莫斯科3月28日电（记者刘恺 陈畅）俄罗斯总统普京27日说，可以在联合国主持下，与美国、欧洲以及俄盟友共同讨论在乌克兰实行临时管理的可能性，以便在乌克兰举行民主选举。

普京当天在俄西北部港口城市摩尔曼斯克接见“阿尔汉格尔斯克”号核潜艇官兵时作出上述表示。他说，“（待乌克兰）建立一个有能力的、受信任的政府，（俄罗斯）再与其开始和平条约谈判，签署全世界都承认的、可靠和稳定的合法文件。”

普京强调，乌克兰冲突非常复杂，需要“认真讨论和处理”，俄罗斯赞成通过和平方式解决所有问题，“但要消除导致今天局面的根源”。

普京说，俄罗斯准备与欧洲共同解决乌克兰问题，但是欧洲企图“牵着我们的鼻子走”，俄罗斯不想因为信任所谓的合作伙伴而犯错。

他还指出，俄罗斯正循序渐进、坚定、自信地朝着开启特别军事行动时设立的目标前进，目前在所有接触线上保持战略主动，有理由相信俄罗斯军队能击败敌方。

针对普京相关表态，美国白宫国家安全委员会发言人27日在回应媒体提问时说，乌克兰的治理应由其宪法和人民决定。

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