新华社东京3月28日电 专访｜珍惜和维护日中关系政治基础至关重要——访日本前外务省官员孙崎享

新华社记者陈泽安

日本前外务省官员孙崎享日前在接受新华社记者专访时表示，日中关系改善势头来之不易，为延续这一势头，珍惜和维护日中关系政治基础至关重要。

近日，第11次中日韩外长会、第六次中日经济高层对话、中日外长会见等一系列活动接连在日本东京举行。两国近期在政治、经济、人文等多个领域展开交流合作，达成多项重要共识。孙崎享表示，近期日中关系改善的势头非常显著，双方应维护好两国关系政治基础，稳固这一改善势头。

中日四个政治文件规定了两国关系的大方向，奠定了中日关系的政治和法律基础，其中就妥善处理历史、台湾问题立下了规矩。“先辈已为防止争端铺设了道路，我们应当珍惜并遵守这些共识。”孙崎享说。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。孙崎享说，中日四个政治文件为两国关系未来发展奠定了基础，若日本严格遵守承诺，台湾问题本不应成为影响日中关系的因素。

在历史问题上，孙崎享表示，日本曾给中国人民造成了巨大的苦难，对此日本应始终保持反省态度。他说：“这就好比人与人之间，伤害他人的一方有责任保持反省，国与国之间也应如此。”

中国和日本是一衣带水的近邻，两国交往历史源远流长。孙崎享认为，日中两国如今在科技等领域有相互学习借鉴的空间，两国增进互信与合作将为各自发展带来积极影响。

孙崎享说，保持人文交流和经济联系是两国共同实现和平与繁荣的重要条件，目前日中关系正朝着良好方向发展，如果日中关系改善和开展对话的趋势能够稳固下来，两国都将从中获益。

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