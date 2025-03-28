新华社海南博鳌3月28日电 专访：高关税让美国经济面临“真实的衰退风险”——访世界银行前副行长伊恩·戈尔丁

新华社记者缪晓娟 宿亮 王沛

世界银行前副行长、牛津大学全球化和发展教授伊恩·戈尔丁日前在海南博鳌接受新华社记者专访时表示，美国政府贸易保护主义政策的根源，是其在全球化进程中的政策低效和治理失能。但是高关税等保护主义政策并不能解决美国自身问题，还会让美国经济面临“真实的衰退风险”。

戈尔丁长期从事全球化和发展领域研究。他出生于南非，就读于多所欧洲知名高校，先后在欧洲复兴开发银行、经济合作与发展组织、南部非洲开发银行、世界银行等国际机构工作，2003年至2006年出任世界银行副行长。

戈尔丁告诉记者，全球化让世界紧密联系起来，在很多地区缓解极端贫困，带来积极变化。但当前也面临发展不均衡、不公平等问题，部分国家和地区因政策低效和治理失能导致逆全球化、保护主义抬头。美国政府推行高关税等贸易保护主义政策，就是这一趋势的重要表现。

戈尔丁说，美国政策非常不理性，只会导致更糟糕的结果，让美国经济面临“真实的衰退风险”。

他分析，美国政府征收高额关税的单边主义行动将导致贸易活动萎缩，提升美国经济运行成本，推高通胀。在这种状况下，美国联邦储备委员会降息节奏或将暂缓，甚至不得不再度提高利率收紧银根。

另外，美国试图打破既有全球供应链，而很多美国企业正是在这种成熟的供应链中运营，这实质上也是在打击美国自身。

戈尔丁说，这些动向只会让美国经济增长变慢、失业率上升，损害普通民众利益，带来“向下的螺旋”，造成恶性循环。

“美国经济衰退或许不需要一年，甚至可能在两个季度后就发生，这取决于美国政府想要在多大程度上升级高关税。”戈尔丁警告，美国的做法实际上阻碍了国内经济增长，让美国成为国际上“更不可靠、更不可预测的行为体”。

他告诉记者，美国的全球领导力正在衰退，欧洲、亚洲以及欧亚合作在全球经济中的重要性不断提升。他呼吁各国合作推动普惠包容的经济全球化，“不要让霸凌者主宰世界贸易体系”。

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