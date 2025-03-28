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特写丨“我也害怕，但我必须为巴勒斯坦发声!”——记欧盟总部外的静默抗议

2025年03月28日14:05 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月27日电　特写丨“我也害怕，但我必须为巴勒斯坦发声!”——记欧盟总部外的静默抗议

　　新华社记者廖雷

　　3月27日中午，比利时布鲁塞尔舒曼广场，欧盟总部所在区域。数十名欧盟机构工作人员聚集在欧盟委员会大楼前，举行一场持续半小时的静默抗议，呼吁为加沙地带实现和平与正义。

　　抗议者拉着一条大型横幅，上面用英文写着“欧盟工作人员支持和平与正义”，中间配有一个制止暴力的手势。人们整齐地站在横幅后方，有的手中拿着黑白照片，有的紧握红色标语牌。

　　人群中，一名女士身穿深红色外套，双手举着一张海报。海报上一名年轻男子身穿印着“PRESS（媒体）”字样的防弹背心。根据海报下方文字介绍，年轻男子名叫胡萨姆·沙巴特，是半岛电视台记者，本月24日在以军空袭中丧生，生命最终定格在23岁。

　　以色列军方本月18日恢复对加沙地带大规模空袭及地面行动，迄今已导致至少830人死亡、1787人受伤。

　　“我们从冲突第一天就呼吁立即停火，确保人道主义援助不受阻碍进入加沙，但以色列仍在封锁一切，不断践踏人权，而欧盟却保持沉默。”红衣女士指着欧盟委员会大楼说。

　　从去年12月开始，静默抗议就有规律地进行，从最初的每两周一次，到最近的每周四午餐时间一次。活动组织者说，最初只有十余人参加，后来人数不断增加。抗议活动还包括向欧盟发公开信，要求尽快实现加沙地带和平，目前已有近3000人签名。

　　“我们都是来自欧盟各个机构的工作人员，工作时间我们不能表露政治立场，但在午餐时间，站在我们工作的大楼之外，我们必须站出来勇敢发声!”一名来自法国的女士神情严肃地说。

　　不少抗议者在接受记者采访时都拒绝透露姓名。红衣女士说，据说欧盟机构内部早已制定一份“黑名单”，许多同事因为参加类似活动被内部约谈，还有位来自加沙地带的同事在布鲁塞尔任职期间遭受压力，最终被终止合同。

　　“很多人都很害怕，因为他们真的面临来自（欧盟）内部的压力。我也曾被约谈。我也害怕，但我必须为巴勒斯坦发声。”红衣女士语气坚定。

　　人群背后，玻璃幕墙闪闪发光，欧盟旗帜低垂。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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