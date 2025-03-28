人民网北京3月28日电（记者符园园）3月27日，《葡语国家发展报告（2023）》（葡语国家蓝皮书）发布会在对外经济贸易大学举办。来自中国社科院、中国国际问题研究院及全国各大高校相关领域专家学者与师生以线上线下方式参会。

《葡语国家发展报告（2023）》于27日在对外经济贸易大学正式发布。人民网记者 符园园摄

《葡语国家发展报告（2023）》（葡语国家蓝皮书）由外经济贸易大学校区域国别研究院中国葡语国家研究中心编撰、社会科学文献出版社出版。该书全面、系统地阐述和分析了2023年葡语国家经济社会发展态势，以及中国与葡语国家的合作形势。报告以区域国别研究的视角，阐述和分析了葡语国家的年度发展趋势，运用国际经济学理论，从宏观经济分析入手，结合权威数据论证，客观、公正地反映葡语国家经济和社会发展的全貌。

3月27日，《葡语国家发展报告（2023）》发布会在对外经济贸易大学成功举办。人民网记者 符园园摄

对外经济贸易大学副校长王强在发布会上表示，当前中国与葡语国家在政治、经济、社会和文化等领域的关系不断扩大和深化，蓝皮书的出版将为政府部门制定政策、为企业开拓市场、为学者提供交流机会发挥重要作用。

中国-葡语国家经贸合作论坛（中葡论坛）澳门常设秘书处秘书长季先峥通过视频方式参加会议。季先峥指出，2024年，中国与葡语国家的双边关系持续向好，发展势头强劲，随着中葡合作的持续深化，期待中葡研究工作能够取得更大突破。他表示，中葡论坛秘书处正积极推进建立一个横跨中国内地、澳门以及葡语国家机构和个人的中葡合作研究机制，希望与会的内地葡语国家研究精英积极参与，充分利用资源，共同努力打造中国顶尖、世界一流的葡语国家研究成果。

中国葡语国家研究中心特聘专家王成安在当日的发布会上发言。人民网记者 符园园摄

《葡语国家发展报告（2023）》特聘专家王成安表示，回顾过去一年，葡语国家在经济社会领域呈现 “四大增长”态势，即经济总量增长、人均国内生产总值增长、货物贸易增长和人口增长。与此同时，中国与葡语国家贸易双边关系也在增长，双方的经贸合作正朝着更广阔的领域、更纵深的方向发展。展望2025年，王成安认为，在共建“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设的有力推动下，中国和葡语国家的贸易结构将变得更加多元化、更加优化，各方在能源、基础设施、数字经济等领域的合作也将进一步深化。

《葡语国家发展报告（2023）》揭幕仪式。人民网记者 符园园摄

发布会后，中国葡语国家研究中心举行了 “葡语国家发展和中国-葡语国家合作回顾与展望”研讨会，多位专家学者围绕葡语国家经济社会发展现状、全球变局下的挑战以及中国与葡语国家合作实践与未来走向等主题，展开了深入讨论。

(责编：刘叶婷、杨牧)