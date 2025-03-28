新华社加拉加斯3月27日电（记者田睿）委内瑞拉总统马杜罗27日在该国国家电视台转播的一场活动上说，“没有人可以威胁委内瑞拉”，回应美国国务卿鲁比奥就委内瑞拉同圭亚那领土争议的相关表态。

马杜罗说，委内瑞拉人民受到威胁、打击时会变得更敢斗善斗，以捍卫国家和平。

当天早些时候，正在圭亚那访问的鲁比奥称，如果委内瑞拉攻击圭亚那或美国埃克森美孚石油公司，那将是“巨大的错误”。

委内瑞拉和圭亚那从被殖民时期遗留下埃塞奎博地区归属的争议，目前该地区由圭亚那实际控制。2015年，埃克森美孚公司宣布在争议地区附近海域发现大规模油田。2023年9月，圭亚那对争议地区的石油区块招标，并向埃克森美孚发放开采许可。同年12月，委内瑞拉就埃塞奎博地区归属问题通过全民公投，声称拥有该地区主权。委还预计在今年5月25日举行的地区选举中选出埃塞奎博地区行政长官。

委内瑞拉国防部长弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯27日在社交媒体上发文说，美国对这一争议地区的干涉可能会导致地区局势危险升级，委军方不会容忍任何外国官员的威胁，将坚决回应任何威胁领土完整和国家利益的挑衅。

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