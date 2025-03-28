新华社堪培拉3月28日电（记者章建华 齐紫剑）澳大利亚总理阿尔巴尼斯28日宣布，澳大利亚将于今年5月3日举行联邦选举。

阿尔巴尼斯28日一早拜访位于澳首都堪培拉的总督府，随后在新闻发布会上宣布，总督莫斯廷已接受他的提请，决定于今年5月3日举行联邦选举，以组成澳大利亚第48届议会。阿尔巴尼斯领导的工党与反对党领袖达顿领导的联盟党将正式展开约5个星期的竞选活动。

阿尔巴尼斯在新闻发布会上表示，澳选民将在本次选举中“选择前进的道路”，“在（这个）不确定的年代，我们不能决定我们将面临的挑战，但我们能够决定如何应对”。他还说，如果工党赢得本次选举，他将再次出任总理。

达顿28日在昆士兰州首府布里斯班揭开联盟党选战序幕。他说此次选举是一次“关于谁能更好管理经济的选择”，批评工党政策的同时表示联盟党有“可实现的计划”，如赢得选举，将推行提供生活成本补助、降低能源价格和加大国防开支等措施，“让国家回归正轨，确保能够应对非常不确定的时代”。

本次联邦选举将产生新一届联邦议会众议院。赢得众议院总计150个议席中的至少76席才能获得组阁权，如单个政党不能赢得多数，则须和其他党派或独立候选人合作取得多数席位，形成“悬浮议会”。

本次联邦选举还将选出40名联邦议会参议院议员。

澳大利亚广播公司援引近期系列民调数据显示，本次联邦选举选情胶着，最终可能产生“悬浮议会”。

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