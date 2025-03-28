人民网北京3月28日电（孙鸿宇）法国欧洲和外交部长巴罗应邀于3月27至28日访华。此访是巴罗就任后首次访华。

3月27日上午，巴罗一行访问中法交流基础深厚的北京语言大学，参观将于今年6月开幕的中法人文交流空间并发表演讲。巴罗回顾中法教育合作成果，强调中法应在教育人文、气候变化及多边治理三大领域深化合作，并呼吁年轻一代成为跨文化理解的桥梁，“在这个全球化受质疑、民族间壁垒高筑的时代，你们是连接欧中、沟通中国与世界的珍贵桥梁。”

3月27日，法国外长巴罗在北京语言大学发表演讲。人民网 孙鸿宇摄

“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”的中法精神是由两国关系独特历史所塑造的。巴罗追溯从路易十四时代到戴高乐时期的中法交往史，特别提到1964年建交的划时代意义。巴罗特别引用“海内存知己，天涯若比邻”形容中法关系，并寄语北语学子：“无论未来从事何种职业，你们都将成为促进文明互鉴、化解误解、缔造共识的纽带。这正是中法六十多年来的实践——我们构建了深入历史、立足高层、辐射欧洲的双边关系。”

今年正值中欧建交50周年，巴罗表示，如今的欧洲是强大而开放的，法国坚定支持欧洲战略自主，既不包含对抗精神，也不意味着结盟，而是捍卫基于规则的国际合作。“我们决心以坦诚态度深化全面战略伙伴关系。必须共同超越分裂与封闭的逻辑，超越差异和分歧，以开放思维应对全球挑战。”

3月27日，法国外长巴罗（左）与北京语言大学校长段鹏（右）会面。人民网 孙鸿宇摄

(责编：刘叶婷、杨牧)