新华社北京3月28日电 丹麦国防大臣特勒尔斯·伦·波尔森27日谴责美国总统唐纳德·特朗普近期关于格陵兰岛的言论是在“升级事态”，并赞誉格陵兰岛居民“顶住了美国的压力”。

这是3月19日拍摄的丹麦自治领地格陵兰岛首府努克街景。新华社记者赵丁喆摄

特朗普26日对记者表示：“我们会尽我们所能，我们需要格陵兰岛。世界也需要我们拥有格陵兰岛，包括丹麦。”

波尔森对此回应道：“作为美国总统不应该向自己的盟友这样施压。美方的言论是在升级事态。我强烈反对。”他还说，特朗普的说法“无论从哪方面看都很离谱”。

近几周来，格陵兰岛上的反美示威活动不断。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森在社交媒体平台上赞扬格陵兰岛居民在巨大压力下“没有被吓倒，而是站出来维护自己的身份，表明了立场”。

民意调查显示，几乎所有的格陵兰岛居民都反对该岛成为美国的一部分。

这是3月22日拍摄的丹麦自治领地格陵兰岛一处矿山（无人机照片）。新华社记者彭子洋摄

美国副总统詹姆斯·万斯与夫人乌莎·万斯定于28日访问格陵兰岛，计划看望驻扎在该岛基地的美军并“视察安全状况”。先前，美方宣布该美方访问团由乌莎·万斯领衔，同行者包括总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹和能源部长克里斯·赖特，行程安排包括到访格陵兰岛首府努克以及赴锡西米尤特市观看狗拉雪橇比赛。在遭到舆论批评后，美方取消探访美军基地以外的行程，并改由万斯本人率团。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，拥有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国在该岛设有一座军事基地。特朗普在当选美国总统后屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。（黄爱萍）

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