王禹蘅 常沙 武妍虹

3月27日上午，博鳌亚洲论坛2025年年会开幕式举行。来自60多个国家和地区的1500多位政界、工商界、智库学者和媒体代表参加。多位与会国际嘉宾在会议期间接受人民网采访时表示，中国正通过多领域创新实践，为世界经济发展注入确定性。这种发展态势与亚洲整体崛起形成共振，为世界经济格局演变提供新动能。

新西兰驻华大使乔文博表示，中国作为新西兰最大贸易伙伴，其经济发展持续为两国创造共赢机遇。他提及对中国全国两会期间所提政策的关注，“我们期待这些促进经济增长的举措产生实效，这不仅惠及中国自身，也将使新西兰乃至全球经济获益。”

尼泊尔驻华大使克里希纳·普拉萨德·奥利从具体领域分析表示，中国在科技、农业、数字等领域取得的积极进展，为达成中国国内生产总值增长5%左右的目标提供了坚实基础。

巴基斯坦驻华大使卡里尔·哈什米认为，亚洲已成为经济增长核心动力。“世界经济的重心已经转向亚洲，不只是今年，至少在过去十至十五年间，这是一个持续发展的过程。”他列举中国在电动汽车、绿色技术、数字创新等领域的突破，称中国既满足国内高质量发展需求，更为全球提供了可负担的解决方案。

“中国经济未来的增长对全球经济非常重要。”芬兰前总理埃斯科·阿霍说表示，当前全球面临绿色转型、开发新能源、发展银发经济等共同挑战。“我坚信，技术和创新可以为应对这些挑战找到可持续的解决方案。”

BI挪威商学院战略学教授卡尔·费对中国的消费补贴政策表示肯定，并表示：“相信中国国内生产总值增长5%左右的目标会实现。”

世界自由区组织首席执行官萨米尔·哈姆罗尼表示，中国稳健的发展态势和雄厚的经济实力令其充满信心。

博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔认为，亚洲正成为全球经济增长的驱动力。“可以说，中国引领着亚洲的发展。中国发展得好，世界就会更好，亚洲会更繁荣。”

(责编：刘叶婷、杨牧)