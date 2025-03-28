新华社联合国3月27日电（记者施春）针对南苏丹第一副总统里克·马沙尔26日晚在首都朱巴被软禁，联合国秘书长古特雷斯27日通过其发言人发表声明，对南苏丹局势深表关切。

声明说，联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）呼吁南苏丹各方保持克制，恪守解决南苏丹冲突重振协议（简称重振协议）。联南苏团还与其他地区及国际和平伙伴一道，对马沙尔被软禁表示震惊。联合国就此警告，这使南苏丹距离内战爆发和和平协议破裂又近了一步。

声明说，联南苏团再次敦促南苏丹总统基尔和马沙尔弥合分歧，结束军事对抗，捍卫重振协议，共同推动国家走向和平与民主的未来。

声明说，南苏丹人民将无法承受内战带来的严重后果，呼吁南苏丹领导人将人民的利益置于首位，避免危机加剧。

南苏丹于2011年独立。自2013年年底起，基尔与马沙尔之间的权力纷争引发全国范围的武装冲突。2018年9月，南苏丹冲突各方签署重振协议。但自今年3月初以来，政府军与反对派武装在上尼罗州爆发冲突，引发外界对南苏丹政治安全局势恶化的担忧。

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