人民网南京3月27日电 （记者张丽鸥）3月26日下午，“隐形冠军遇见专精特新”专题招商活动在南京江北新区成功举办。来自政府部门、欧洲“隐形冠军”企业、国外在华投资机构、国内“专精特新”和科创企业的近200名代表参会，围绕“隐形冠军”企业的成长路径、全球化战略和产业合作展等议题开深入交流。

德国“隐形冠军”理论提出者赫尔曼·西蒙教授作主旨演讲。人民网记者 周琳佳摄

南京市委常委、江北新区党工委书记陆卫东，商务部投资促进事务局副局长于广生，以及国际隐形冠军协会主席史晗分别致辞。德国“隐形冠军”理论提出者赫尔曼·西蒙教授发表了主旨演讲，系统阐释了“隐形冠军”企业的核心优势与全球化路径。他指出全球化战略的重要性，并表态愿意助力新区企业开拓德国市场。

企业家们围绕"隐形冠军"企业的发展与成长路径展开圆桌对话。人民网记者 周琳佳摄

在圆桌对话环节，多位企业高管围绕“隐形冠军如何做强做大及国际化进程”展开讨论。他们结合自身经验，就如何实现企业全球化发展提出了建设性意见，并探讨了中德企业合作潜在机遇。活动还设置了项目路演和产业对接环节，来自中德两国的企业代表分别介绍了各自的创新项目和合作需求。

江北新区现场推介了投资环境，强调新区营商环境优越，与德国企业有深厚的合作渊源并与德国在产业赛道上有诸多契合点，欢迎德国企业落地发展。

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