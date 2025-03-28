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【中国那些事儿】国际机构上调中国经济增长预期 外媒：提振消费举措见成效

2025年03月28日09:27 | 来源：中国日报网
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中国日报网3月26日电 据《南华早报》3月24日报道，中国经济年初表现强劲，为全年经济增长奠定了良好基础。多家国际机构近期相继上调中国经济增长预期，显示出对中国经济的信心。

《南华早报》报道截图

《南华早报》报道截图

报道称，国际投行摩根士丹利最新预测显示，中国2025年GDP增长率将达到4.5%，较此前预测上调50个基点。摩根士丹利指出，中国经济“强于预期的起点”以及资本支出的增长是上调预测的主要原因。

此前，汇丰银行和经济合作与发展组织（OECD）也纷纷上调了对中国经济的预期。

汇丰银行将中国经济增长预测上调至4.8%。经济合作与发展组织（OECD）在3月17日发布的经济展望中，预测2025年全球经济增长率为3.1%, 上调中国2025年增长率预期至4.8%。

汇丰银行在研究报告中强调：“政府加大力度支持增长，对提振国内消费的政策力度更大，以及好于预期的经济活动数据，是我们对增长持更积极态度的主要原因。”

分析认为，国际机构上调中国经济增长预期与国内消费的提振密切相关，而近期推出的《提振消费专项行动方案》，正是中国旨在巩固增长势头、激发消费活力的重要举措。外媒对此给予了高度关注，认为这是中国经济实现可持续增长的关键一步，多管齐下的战略体现了中国提振消费信心的决心。

《方案》推出三十条具体措施，涵盖了消费、就业、养老、医疗、教育等多个方面，回应了工资收入、股市、育儿等具体问题，通过政策“组合拳”发力，增强民众消费信心和意愿。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，中国政府将2025年的经济增长目标设定为“5%左右”，而实现这一目标的关键在于提振国内消费。

报道称，中国推出了一项旨在提振国内消费的“特别行动计划”。该计划涵盖了提升居民收入、建立育儿补贴制度，以及扩大“以旧换新”计划等多个方面，旨在通过提升消费来推动经济增长，以减少对出口的依赖。

英国经济研究机构凯投宏观经济学家黄子春（音）表示，中国官方数据显示，今年前两个月的零售销售额同比增长了4.0%，略高于预期，这表明中国的财政刺激措施可能已经开始产生效果。

美国彭博社报道截图

美国彭博社报道截图

美国彭博社报道称，中国提振消费行动取得成效，中国消费者情绪显著改善。德意志银行的最新调查显示，中国消费者情绪较去年大有改善。根据德银发布的报告，本季度接受调查的受访者中，约有54%表示他们感觉自己的财务状况比一年前更好，这一比例高于2024年的平均值44%。调查结果还显示，预计未来一年收入增加的受访者比例升至60%，为连续第二个季度上升。这份调查结果表明，中国提振家庭信心和消费的行动正取得越来越多成果。

“继中国提出实施更有力的提振消费需求措施后，该专项行动方案是中国采取的又一举措，这是一个良好的开端。政府正在解决关键的瓶颈问题，出台旨在稳定收入并减轻育儿、医疗和养老负担的重要举措。”彭博经济分析师表示。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，中国政府出台的《提振消费专项行动方案》旨在通过扩大内需、增加收入、优化投资渠道等综合措施来提振消费。方案表明政府正在着手解决阻碍消费的深层结构性问题，以便为消费行业的长期发展奠定基础。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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