中新网3月27日电 综合报道，当地时间3月26日，美国总统特朗普宣布，对进口汽车加征25%关税，相关措施将于4月2日生效。

此举引发国际社会的普遍担忧，多国对此表示反对。汽车行业认为，美方此举既对美国消费者不利，又将使全球汽车行业陷入不确定性之中。

欧盟：深表遗憾

加拿大：考虑报复性措施

美国白宫发布的文件显示，特朗普根据美国1962年《贸易扩展法》第232条款，对进口汽车和某些汽车零部件加征25%关税，称此举是为保护美国“国家安全”。

文件称，25%的关税将适用于进口乘用车(轿车、运动型多功能汽车等)和轻型卡车，以及关键汽车零部件(发动机、变速箱等)，并将在必要时扩展至其他零部件。

资料图：欧盟委员会主席冯德莱恩。

欧盟委员会主席冯德莱恩在一份声明中称，“我对美国决定向欧盟出口汽车加征关税深感遗憾”。

冯德莱恩表示，关税就是税收，“对企业不利，对美国和欧盟消费者更不利”。欧盟将继续寻求通过谈判解决问题，同时将捍卫欧盟经济利益。

美国全国广播公司(NBC)报道称，加拿大总理卡尼在新闻发布会上表示，美国政府此举，是对加拿大工人的“直接攻击”。

资料图：加拿大总理卡尼。

卡尼说，他正在等待进一步的细节，以评估关税对加拿大经济的全面影响。他还说，这些关税“完全不合理”。

卡尼表示，他正在考虑额外的报复性关税，还称与特朗普的对话将是“合适的”。

加拿大安大略省省长道格·福特在社交媒体上说，关税只会增加美国家庭的成本。美国政府带来了更多的混乱和不确定性，把美国的就业置于危险之中。

据日本《每日新闻》报道，日本首相石破茂27日在国会表示，日本政府不排除对美国宣布的汽车关税采取反制措施的可能性。

他在回答议员提问时说，“所有选项都将成为讨论的对象”，采取反制措施是有可能的。他还表示，日本政府正在“强烈”要求日本汽车获得关税豁免。

新加坡《联合早报》表示，分析指出，该举可能加剧与欧洲、日本、韩国等汽车出口国的贸易紧张，并引发一波报复性关税措施。

汽车行业密集发声

关税损人不利己

据路透社报道，汽车行业专家预计，美国加征汽车关税将推高价格并阻碍生产。

新加坡《联合早报》称，有经济分析认为，虽然关税可增加短期收入，但可能大幅削减汽车进口量，对整体供应链与消费者物价带来压力。

当地时间2月4日，华盛顿，美国总统特朗普在白宫。中新社记者 陈孟统 摄

据报道，特朗普宣布关税举措之前，在美国上市的汽车制造商股价下跌，原因是市场担心，关税会对全球汽车行业造成冲击，而美国政府频繁发出关税威胁，并经常改变政策，导致全球汽车行业陷入不确定性之中。

德国汽车工业协会表示，美国的关税措施将对汽车行业造成沉重打击，呼吁美国和欧盟展开双边会谈寻求解决方案。

美国汽车研究中心称，由于美国汽车业严重依赖进口零部件，预计新的汽车关税将使消费者的汽车成本增加数千美元，影响新车销售并导致失业。

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯说，“特朗普的声明并不令人意外，但如果美国对英国制造的汽车加征额外关税(很有可能会这样)，还是令人失望……我们不应加征额外关税，而应该探索如何在互利关系的框架内，为英美两国制造商创造机遇。”

(责编：艾雯、刘洁妍)