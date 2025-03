本周,美国贸易代表办公室就对中国造船征收港口停靠费的建议召开公开听证会。该建议被视为特朗普政府“重振”美国造船业计划的一环,却遭到业界普遍反对。

美国贸易代表办公室称,征收港口停靠费是对中国“不公平”做法的回应,并认为此举对国家安全至关重要。该部门毫无根据地声称,中国政府对本国造船业的补贴措施给美国相关企业造成冲击,加剧了美国对中国造船的依赖,中国政府可能在潜在冲突中将此武器化,威胁美国经济和国家安全。这只是美国政府为打击中国造船业而编造的借口。美国的另一个目的,是阻止船运商及远洋运输商购买中国船舶,以便让美国造船企业填补空缺。这得到了美国国会两党议员的共同支持。

问题在于,美国谋求一石二鸟,却可能因为“石头”过重而难以如愿。

一个由农民、制造及零售商、物流及运输服务供应商组成的临时联盟委托经济咨询公司“世界贸易伙伴”(Trade Partnership Worldwide)进行了一项研究,结果显示,美国贸易代表办公室的做法非但不能重振美国造船业,反而“可能给美国经贸及美国多数造船供应链造成损失”;“无论从个体还是群体角度来看,都可能放缓美国GDP增速,加剧美国整体贸易逆差”。

美国贸易代表办公室颇具歧视性的建议,充分体现了美国短视的贸易保护主义做法,不但没能兑现承诺,反倒给全球贸易造成了不必要的损害。此类贸易保护主义做法只会割裂美国产业与全球市场,增加美国企业及消费者的成本。

美国贸易代表办公室针对中国造船业的建议,又一次错误地将美国造船业的衰退归咎于中国。实际上,建议征收的港口停靠费旨在用于补贴美国造船业。

美国贸易代表办公室颇具贸易保护主义性质的建议,并不能解决美国造船业所面临的技术落后、投资不足、生产效率低下等实际挑战,反而会增加美国造船成本,削弱美国贸易竞争力,进一步扩大美国贸易逆差。

其中,农民及能源出口商很可能将首当其冲。据预测,美国小麦、大豆和棉花等农产品出口可能面临两位数的下滑,市场份额或被巴西、澳大利亚等竞争对手占据。美国煤炭、石油、天然气出口也将受到影响,进一步削弱美国在全球贸易中的地位。

运输成本上升,还可能影响制造业、零售业和物流业,进而导致港口、批发贸易和消费行业失业率上升。

中国造船的竞争力,不是源自补贴,而是源自其经济规模、创新及高效的供应链。中国造船企业之所以能够领跑全球,是因为有能力生产出高品质、高性价比且符合国际需求的产品。美国要做的,不是把中国当成替罪羊,而是集中力量通过研发和劳动力培训打造现代化造船业;不是用加征关税扰乱供应链,而是强化供应链;不是诉诸贸易保护主义行径,而是推动公平竞争。

美国应该以史为鉴。自上世纪20年代以来,美国关于海上贸易的联邦法律《琼斯法案》规定,美国港口之间的货物运输必须由美国制造、拥有并运营的船完成。该法的初衷是为了确保在必要时刻,美国能够依靠本国船只进行运输,但却削弱了美国造船业的全球竞争力。

美国应该将目光投向自身,为本国造船业的未来投资,而不是因为中国造船业的成功而惩罚中国。简单粗暴的方式解决不了真正的问题,只会催生更多问题。

本文编译自《中国日报》3月26日社论

原标题:Protectionist shipbuilding measures will create more problems for US

(责编:艾雯、刘洁妍)