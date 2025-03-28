图为厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯·亚玛哈森。受访者提供

人民网开罗3月27日电（记者沈小晓）厄立特里亚战略研究中心研究员菲克雷耶苏斯·亚玛哈森日前在接受人民网记者采访时表示，全球安全倡议为国际社会合作应对安全挑战提供了中国方案、中国智慧，“进一步推动实现持久安全和可持续发展”。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界正处于一个重大历史转折点。许多问题极其复杂，超出了任何一个国家单独解决的能力。菲克雷耶苏斯表示，全球安全倡议是中国对世界的一项重要贡献，为各国加强合作、汇聚资源、应对共同挑战提供了一个宝贵的框架和有效解决方案。他谈到，与历史上加深分歧和加剧地缘政治紧张局势的排他性战略不同，全球安全倡议倡导多边主义，坚定支持联合国安全治理核心作用，积极推动对话和平解决热点问题，受到国际社会尤其是全球南方国家的广泛欢迎。世界正在经历深刻变革，全球安全倡议的提出，有助于全球南方国家摆脱安全困境、实现和平发展，向可持续发展转型。

菲克雷耶苏斯多次访问中国，并积极撰文介绍中国发展成就。他认为，中国是一个发展榜样。中国不仅历史性解决了绝对贫困问题、全面建成小康社会，而且通过推进中国式现代化建设，成为世界第二大经济体，并在许多领域跻身全球领先者之列。同时，中国以实际行动维护世界和平，在促进全球安全与和平稳定方面发挥了重要且积极的作用。

他认为，发展是和平与安全的基石。要想实现持久和平，离不开经济发展。通过中非合作论坛、共建“一带一路”、亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等平台开展密切合作，中国帮助其他发展中国家在基础设施、人力资源、贸易投资等方面实现发展，支持各国共同发展，实现共赢共享，消除政治动荡和恐怖主义滋生的土壤，从而实现和保障稳定。

非洲之角是一个潜力巨大的地区，拥有丰富的文化多样性、自然资源和重要的地缘战略位置。然而，由于内部和外部因素的综合作用，该地区一直受到反复冲突、不安全、极端主义和恐怖主义的困扰。2022年初，中方提出“非洲之角和平发展构想”，旨在支持地区国家团结自强，努力实现地区长治久安和发展繁荣。3年来，中方同非洲之角国家携手合作，聚焦“安全、发展、治理”三大目标，以实际行动助力地区和平发展。

对此，菲克雷耶苏斯表示高度赞赏。他指出，与过去强硬、干涉主义和家长式策略不同，非洲之角和平发展倡议遵循一个原则，即该地区各国必须掌握自己的和平与发展。中国寻求发挥建设性的支持作用，提供援助，而不是强加解决方案，同时优先考虑制定本土战略，使其更具可持续性，并将在长期内取得成功。“非洲问题应该由非洲人民以非洲方式解决，外国干预绝不利于问题的彻底解决。”他认为，中国被视为非洲的真正朋友，中国是一个大国，但它从未挑起战争或占领外国领土，是值得信赖的合作伙伴。

“中国在全球安全问题的持续努力反映了其对全球和平与安全的真正承诺。”菲克雷耶苏斯谈到，中国采取了一系列措施减轻世界各地冲突和不稳定的风险，如参与阿富汗和缅甸的冲突调解工作；向联合国提供2亿美元，设立联合国和平与发展基金；主持沙特和伊朗和解会谈，并最终发表联合声明宣布两国恢复外交关系；召集巴勒斯坦各派在北京签署《北京宣言》……“这充分体现了中国是一个负责任的大国。”

菲克雷耶苏斯表示，厄立特里亚与中国传统友谊深厚，合作历史悠久。两国深厚的友谊是建立在平等、相互尊重主权和独立的基础之上的。他认为，厄中合作前景广阔，特别是在厄立特里亚加入“一带一路”倡议并将两国关系提升为战略伙伴关系之后，两国间合作不仅将促进双边经济增长和发展，还将进一步促进地区和世界的和平与稳定，为动荡变化的时代注入更多稳定性。

(责编：刘叶婷、杨牧)