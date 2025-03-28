中南嘉宾出席捐赠仪式。 希拉兹·莫林摄

人民网约翰内斯堡3月27日电 （记者邹松）3月25日下午，中国建材集团旗下中国建材国际南非公司（以下简称中建材南非公司）向当地社区捐赠价值120万兰特的80台移动电源设备。捐赠仪式在2025年度太阳能及储能展览会现场举行，中国驻南非约翰内斯堡总领事潘庆江、南非内政部副部长恩祖扎、前南非驻中国大使谢胜文、中建材海外总经理姜斐、中建材南非公司总经理钱贤平以及众多行业代表出席了此次捐赠仪式。

潘庆江在致辞中肯定了中建材南非公司积极履行企业社会责任举措，积极评价中南友好合作关系发展，展望两国新时代全面战略合作伙伴关系面临的广阔前景，鼓励中资企业继续发挥优势，深入对接南非经济社会发展需求，为促进当地发展和双方互利经贸合作做出更大贡献。

姜斐在致辞中表示，作为可再生能源领域的先锋企业，此次捐赠不仅是资源的传递，更是中南合作的延续，期待与更多南非合作伙伴携手，共享技术，共促发展。钱贤平在采访中表示，捐赠举措旨在为偏远地区提供能源支持，为当地社区带来切实的改变，为南非的美好未来贡献力量。

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