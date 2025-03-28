新华社北京3月28日电 加拿大总理卡尼27日说，加拿大和美国之间的传统关系已经结束，面对美国总统特朗普不断升级的关税措施，加拿大必须从根本上重塑一个新的经济。

对加拿大这个美国的近邻、盟友和重要贸易伙伴，特朗普不断挥舞关税大棒，还反复宣称要让后者成为美国的“第51个州”。加拿大从民间到地方政府掀起一股抵制美国货的潮流，“保加防美”成为大选关键词。

汽车关税，考虑报复

卡尼27日在内阁加美关系委员会会议后举行的新闻发布会上说，加拿大和美国“在深化经济一体化、加强安全和军事合作基础上建立的旧关系已经终结”，“未来几周、几个月和几年，我们必须从根本上重塑我们的经济”。

卡尼说，他将在未来一两天内与特朗普首次通电话，讨论贸易争端。

卡尼表示，加拿大将以报复性贸易行动回应美国的汽车关税，不排除采用任何手段来保护加拿大和加拿大工人。

汽车是加拿大第二大出口产品，仅次于石油。卡尼26日表示，将设立20亿加元（1加元约合0.69美元）“战略应对基金”，以保护受到美国关税威胁的加拿大汽车业。

卡尼表示，这笔资金将用于提高加拿大汽车行业竞争力，保护就业，帮助工人获得专业知识，并建立“强大的”供应链。他说，将推动在加拿大国内生产更多汽车零部件。

针对美国26日宣布对进口汽车加征关税，卡尼表示，美国的汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，两国关系正在“崩溃过程”中。

本月12日，加拿大宣布回击美国钢铝关税举措，将对总计298亿加元的美国商品征收25%的反制关税。此前，加拿大已对价值300亿加元的美国产品加征25%关税。

关系崩溃，保加防美

卡尼曾把特朗普执政的美国描述为加拿大“不再信任”的国家。卡尼本人和他领导的加拿大政府多次批评特朗普，指责特朗普不尊重加拿大主权。

3月9日，卡尼以压倒性优势当选自由党新领导人时发表演讲说：“美国觊觎我们的资源，我们的水，我们的土地，甚至我们的国家。一旦得逞，将摧毁我们的生活。”他领导的政府将保持对美国的报复性关税措施，直到“美国人对我们表示尊重”。

3月14日，刚刚宣誓就职总理的卡尼针对特朗普有关“让加拿大加入美国”的言论说，“这太疯狂了”。加拿大新政府将重点关注两个主要优先事项：在美国关税威胁面前保护加拿大劳动者利益和发展加拿大经济。

出任总理后，卡尼首次出访没有选择美国，而是去了法国和英国，称英法两国是加拿大最强大、最可靠的合作伙伴。一名加拿大政府高级官员证实，加方寻求打破军事上对美依赖，重点是从欧洲采购更多防务装备，包括战斗机。

3月18日，卡尼在加拿大北极地区视察时说：“我们盟友美国的优先事项曾经与我们一致，但现在已经开始发生变化，我们不能也不应该指望他人来保卫我们的国家。”

3月23日，卡尼宣布解散议会并提前举行第45届联邦众议院选举时表示，特朗普“想毁了我们，这样美国就可以控制我们”。从加拿大朝野党派表态看，“保加防美”成为本届大选关键词。

民间抵制，“不去美国”

上月，特朗普宣布针对加拿大的关税措施后，驾车跨越美加边境的加拿大人较去年同期减少24%。美国旅游经济咨询公司原本预测今年赴美游客数量增长9%，但2月改口称将下降5.1%。《纽约时报》说，主要原因在于加拿大游客抵制赴美。

在纽约、佛罗里达和加利福尼亚等州，曾对今年游客人数增长持乐观态度的小型旅游企业感受到特朗普政府政策导致的危机。一家旅游企业的经营者卢克·米勒表示，特朗普宣布关税措施后，大批加拿大游客取消预订，他的生意受到重创。

此前，加拿大不列颠哥伦比亚省政府10日宣布下架由该省酒类分销局运营的酒类专卖店内所有美国酒类产品，以回应美国政府对加拿大商品加征25%关税。加拿大人口最多、经济最发达的安大略省所有酒类专营店曾在4日同步撤下美国酒类商品。

抵制美国货似乎成为一股潮流，在欧洲和加拿大等多国兴起。这些国家的不少消费者在社交媒体上建群，交流如何避免购买美国产品并发掘相应的替代产品。（记者：林威、张毅荣、陈丹）

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