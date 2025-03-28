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博鳌亚洲论坛｜记者手记：博鳌，听“南方”潮起

2025年03月28日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月27日电 记者手记：博鳌，听“南方”潮起

　　新华社记者袁睿、夏天

　　三月海南，思想激荡着热浪。中外嘉宾相聚于博鳌亚洲论坛年会，共同探讨全球南方携手发展这一话题。

　　“整个世界正在经历深刻变革。”“我们看到南方国家正在崛起。”26日，博鳌亚洲论坛秘书长张军作为主持人在“高端对话：在世界大变局中重建信任”活动中说。

　　近年来，“全球南方”日益成为热词。“新兴市场国家和发展中国家”“77国集团和中国”“占全世界人口大多数”“大金砖”……在出席论坛的许多中外嘉宾眼中，这一热词蕴含卓然势头和多重特色。

　　全球南方缘何这样受关注？

　　“经济总量占全球超40%”“全世界经济增长最快的一部分”“对世界经济增长的贡献率达到80%”“全球南方国家国内生产总值之和已超过七国集团”……论坛上，来自全球南方国家和发达国家、多边国际机构的嘉宾，都不约而同将目光聚焦于全球南方的发展势头和广阔前景。

　　“新兴和发展中经济体将是未来几十年世界经济快速增长的部分，前景十分广阔。”出席“高端对话：在世界大变局中重建信任”活动后，美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯被中外记者围住。被问及全球南方话题时，他如此表述。

　　“对于博鳌亚洲论坛，我最感兴趣的是，全球南方国家如何在亚洲区域合作。”巴西247新闻网记者吉列尔梅·帕拉迪诺说，“因为我来自全球南方国家、金砖国家。”

　　从中国南部的万泉河畔放眼世界舞台，人们更加清楚地看到，变乱交织是当今世界面临的现实局面。中国的开放发展和全球南方的团结自强，正在为世界源源不断注入可持续发展的正能量。

　　年初，印度尼西亚成为金砖正式成员，9个伙伴国加入金砖大家庭；年内，中国、巴西、南非将分别主办上合峰会、金砖峰会和二十国集团峰会……“博鳌时间”里，人们围绕全球南方展开热议，表达着对全球南方国家共同做维护和平的稳定力量、开放发展的中坚力量、全球治理的建设力量、文明互鉴的促进力量的热切期盼。

　　“全球南方国家面临挑战，挑战是如何持续推进发展。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长柯成兴在“全球南方：共同迈向现代化”分论坛上说。

　　“全球南方在联合国安理会、国际货币基金组织和世界银行等多边机构中的代表性仍有不足。”第75届联合国大会主席沃尔坎·博兹克尔在“高端对话：联合国未来峰会之后的全球治理”活动上指出。

　　“我们要支持和赋能全球南方国家的年轻人，让他们成为实现联合国2030年可持续发展议程的主力军。”在“创想与创造：青年引领的可持续未来”分论坛上，发言嘉宾期盼来自全球南方的年轻人在百舸争流中勇立潮头。

　　巴基斯坦常驻联合国代表穆尼尔·阿克拉姆接受采访时感慨：“未来世界的和平与安全，离不开全球南方国家平等地实现发展和繁荣。”

　　年会期间，一个词同“全球南方”一起被频频提及，那就是——“现代化”。

　　“全球南方国家通过各自不同的路径努力实现现代化，实现平衡的经济增长、科技进步，同时还要做好环境保护、克服贫富差距、应对全球挑战。”博兹克尔的话，表达着全球南方现代化进程之“艰”，也折射着全球南方奋力筑梦现代化之“勇”。

　　未知的海域不免令人恐惧，但总有勇毅担当的弄潮儿，有勇气踏浪而行，有能力劈波斩浪，有信心长风破浪。

　　“全球南方国家首先要学习中国或者东亚一些国家现代化的进程，不一定非要完全遵循西方现代化的做法。”菲律宾前总统阿罗约提出了自己的建议，“两条途径都要借鉴。”

　　“全球南方国家对现代化有不同的关切和需求。”联合国南南合作办公室基金主任王晓军说，“欠发达国家、小岛屿国家和最不发达国家的考量各有不同。我们必须倾听全球南方国家总体的声音，同时倾听不同发展阶段的声音。真正的力量来自团结和多样化。”

　　风从海上起，潮自南方来。

　　“通过推进合作、完善相关规则和机制，我们能够共同打造一个更加平等和包容的国际秩序，全球南方国家能够从相对边缘化的地位上升到更具领导力的地位。”博兹克尔说。

　　“不是要在桌上有一席之地，而是要共同打造一张桌子。”他在“全球南方：共同迈向现代化”分论坛中总结说，“我们要共同创造让所有国家都享有和平、繁荣、可持续发展的世界。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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