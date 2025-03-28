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博鳌亚洲论坛｜外方领导人和工商界代表开幕式致辞呼吁团结应对全球性挑战

2025年03月28日09:02 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月27日电（记者宿亮　王沛）博鳌亚洲论坛2025年年会开幕式27日在海南博鳌举行。与会外方领导人和工商界代表在开幕式致辞中表示，中方提出的一系列重大理念和倡议为世界注入了稳定性和确定性。面对全球性挑战，各国应加强团结协作，为共建亚洲和世界美好未来作出贡献。

　　老挝总理宋赛在致辞中表示，当前世界面临多方面挑战，亚洲各国必须继续加强地区和全球互联互通，加强政策协调，通过人文交往加深理解与互信。宋赛说，中国在推动亚洲乃至世界各国合作的过程中积累了成功经验，发挥了引领作用。

　　孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯在致辞中说，亚洲国家的命运交织在一起，各国应在财金、贸易、农业和人才交流等方面进一步强化合作，规划共同繁荣、共享未来的明确路线图。

　　沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季在致辞中表示，沙特“2030愿景”与共建“一带一路”倡议紧密对接，为跨国投资和技术交流创造大量机遇，推动经济发展。他呼吁，各国进一步加强协作，建立跨行业、跨地区的紧密联系，深化技术、商品和资本的自由流动。

　　博鳌亚洲论坛2025年年会3月25日至28日在海南博鳌举行，主题为“在世界变局中共创亚洲未来”。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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