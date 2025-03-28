新华社海南博鳌3月27日电 专访：中国在全球创新中发挥积极作用——访亚洲开发银行首席经济学家朴之水

新华社记者宿亮 钟群

亚洲开发银行首席经济学家朴之水26日在海南博鳌接受新华社记者专访时表示，中国在全球创新中发挥了非常积极的作用，推动更多亚洲地区国家更快利用新技术、新能源，有效降低发展成本，支持经济快速增长。

对于中国的创新能力，朴之水印象深刻。他说，中国有大量受过良好教育的工程师，能够支撑很多领域的技术创新，中国政府在创新产业融资等方面也提出有针对性的政策，推动科研和工业生产能力不断提升，创建了卓越的创新生态体系。

上世纪80年代末，朴之水第一次来到中国。当时，他是美国斯坦福大学的一名研究生。朴之水回忆，那时他在中国东北和西南地区做实地研究，看到很多人还处于贫困状态，而如今数以亿计的民众已经脱贫。他感慨道，从专业角度看，这是一项令人难以置信的成就，也是对全球进步和发展的重要贡献。

作为亚洲开发银行首席经济学家，朴之水走访过很多地方。他告诉记者，不少国家都对中国究竟如何取得今天的成就感兴趣，愿意向中国学习在扶贫减贫、保持经济增长活力等方面的经验。

朴之水强调，亚行支持开放贸易和投资。他表示，经济增长和社会发展并不是“零和游戏”。共同保持开放的全球价值链和投资对所有参与国都有利。当今世界比以往连接更紧密，主要经济体应坚持多边主义，这对于世界经济非常重要。

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