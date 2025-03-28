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韩国山火已致28人死亡

2025年03月28日09:00 | 来源：新华网
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3月27日，在韩国庆尚北道义城郡，僧人站在大火过后的古寺孤云寺废墟前。新华社记者 姚琪琳 摄

3月27日，在韩国庆尚北道义城郡，僧人站在大火过后的古寺孤云寺废墟前。新华社记者 姚琪琳 摄

　　新华社韩国安东3月27日电（记者陈怡）据韩国中央灾难安全对策本部27日21时通报，韩国多地森林火灾已造成28人死亡、32人受伤。

　　通报说，截至当天20时，大型山火造成庆尚北道24人遇难、21人受伤；庆尚南道4人遇难、9人受伤；蔚山2人受伤。截至当天18时，受灾面积达3.87万公顷，约3.78万人紧急撤离。

这是3月27日晚拍摄的韩国庆尚北道青松郡山火现场。新华社记者 姚琪琳 摄

这是3月27日晚拍摄的韩国庆尚北道青松郡山火现场。新华社记者 姚琪琳 摄

　　当天，部分山火蔓延地区降下小雨。韩国山林厅厅长林尚燮当天下午在新闻发布会上说，部分地区的降雨虽未完全扑灭主火源，但降低了山火进一步蔓延的可能性。

这是3月27日在韩国庆尚北道义城郡拍摄的大火过后的古寺孤云寺废墟。新华社记者 姚琪琳 摄

这是3月27日在韩国庆尚北道义城郡拍摄的大火过后的古寺孤云寺废墟。新华社记者 姚琪琳 摄

　　据韩联社报道，此次山火受灾面积已超韩国历史最高水平。此前，韩国森林火灾受灾面积最大的一次为2000年江原道东海岸山火，受灾面积为2.38万公顷。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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