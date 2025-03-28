新华社巴黎3月27日电（记者乔本孝）法国总统马克龙27日说，法国和英国两国军队参谋长近期将派代表前往乌克兰讨论乌军建设相关事宜。

由法英两国主导、旨在为乌克兰提供安全保障的“志愿者联盟”当天在法国巴黎举行峰会。马克龙在会后对媒体说，31个国家代表及北约、欧盟领导人出席了会议。与会方认为，未来俄乌签订停火协议后，一支强大、装备精良的乌克兰军队将是确保乌克兰和欧洲安全的首要因素。为此，法英两国军队参谋长近期将派代表前往乌克兰，与乌方讨论未来乌军建设事宜。

马克龙同时表示，法国和英国计划牵头在俄乌实现停火后向乌克兰派遣一支“保障部队”，这支部队并非维和部队，不会部署在俄乌前线，也不是为了替代乌军或北约在东欧的军事部署。

他强调，并非所有“志愿者联盟”参与方都将派出人员参与这支部队。派遣“保障部队”是法英作出的提议，也是乌克兰所希望的。

本月20日，“志愿者联盟”在英国伦敦附近一处军事基地召开闭门会议。英国首相斯塔默会后说，“志愿者联盟”将部署军队支持乌克兰，俄方若违反和平协议将面临“严重后果”。

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