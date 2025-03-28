新华社海南博鳌3月27日电（记者宿亮 缪晓娟）美国经济学家杰弗里·萨克斯26日在海南博鳌接受媒体记者采访时表示，美国政府目前的政策取向在经济上是“错误的”，在地缘政治上是“危险的”。他强调，美国不应该设想存在一个只有美国才能繁荣的世界，而应谋求让整个世界从和平与开放中受益。

作为一名在美国哈佛大学和哥伦比亚大学研究贸易政策四十多年的专家，萨克斯认为，美国对贸易伙伴征收高额关税“不可能奏效”，难以达到重振工业和损害竞争对手的目的。

萨克斯在回答新华社记者提问时说，把关税当成威胁手段只会损害美国信誉，在国际上孤立美国；额外征收关税只会增加美国穷人的负担，不会增加美国收入。另外，美国政府也不可能通过保护主义来发展工业，那只会吸引过时的工业，而不会建成有竞争力的工业。

至于用关税损害竞争对手，萨克斯说，这是糟糕的冷战思维，试图“赢者通吃”，是不可能真正奏效的。

“不幸的是，美国一直在错上加错。”萨克斯说，外交政策应旨在实现安全、扩大福祉、推动互利，美国不应表现得像一个“霸凌者”。

萨克斯强调，美国应该认识到，中国的发展对中国有好处，对美国有好处，对世界有好处。如果美国把中国视为一个巨大的威胁，那将是“一个很大的错误”。他说，美国处理对华关系的第一步应是停止单边主义行动，以一种相互尊重的方式，同中国一起找到解决问题的方案。

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