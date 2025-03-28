新华社华盛顿3月26日电（记者颜亮）“纪念世界反法西斯战争胜利80周年暨弘扬中美合作飞虎队精神”招待会25日晚在中国驻美国大使馆举行。中国驻美国大使谢锋在致辞中表示，希望更多新时期的“飞虎队员”为中美关系奔走、助力、加油。

谢锋表示，80年前，陈纳德将军率领飞虎队员舍生忘死、飞赴中国，中美同仇敌忾、并肩作战，谱写了捍卫和平、维护正义的壮丽篇章。他期待涌现越来越多的新时期“飞虎队员”，做文明互鉴的推动者、民心相通的促进者、人民友好的传承者，让飞虎队精神在时代召唤中永葆生机活力。

谢锋指出，今天，中美对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，中美有责任共同捍卫二战成果，重温联合国“欲免后世再遭战祸”的初心，维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

谢锋强调，中美等主要战胜国发表的《开罗宣言》《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的台湾归还中国，构成二战后国际秩序的重要组成部分。挑战一个中国原则，就是挑战国际法理，破坏国际秩序，危害国际和平，必须当头棒喝。

谢锋指出，把对话当“禁忌”、合作当“禁区”是逆历史潮流而动，是损人害己。中方为帮助美解决芬太尼问题付出了巨大努力，以芬太尼为借口无端加税，只会把又一个合作点变成摩擦点。中美关系发展又来到新的重要节点，更需要不忘来时路、走好前行路。希望美方汲取历史智慧，倾听人民心声，同中方相向而行，按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同走好新时期中美正确相处之道。

当天的招待会由中国驻美国大使馆与美国志愿者飞虎队协会、美国飞虎队友好协会、陈纳德航空军事博物馆等飞虎队组织联合举办，飞虎队老兵家属、各界友好人士等约200人参加，陈纳德之女陈美丽等飞虎队老兵后代深情讲述了飞虎队传奇故事。

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