这是3月27日在埃及胡尔加达附近海域拍摄的旅游潜艇事故救援现场。新华社发（阿里·阿瓦德摄）

新华社开罗3月27日电（记者姚兵）埃及红海省政府27日发表声明说，一艘旅游潜艇当天在该省首府胡尔加达附近海域发生事故，造成6名俄罗斯游客死亡，其余39名外国游客获救。

声明说，旅游潜艇上载有来自俄罗斯、印度、挪威和瑞典的45名外国游客和5名埃及船员。事故发生后，相关部门安排了21辆救护车参与救援，将23名受伤人员送往附近医院救治，其中4人因伤情严重被送入重症监护室。

这是3月27日在埃及胡尔加达附近海域拍摄的旅游潜艇事故救援现场。新华社发（阿里·阿瓦德摄）

声明说，发生事故的“辛德巴德”号潜艇的执照有效，船长也取得了相关证书，事故原因仍在调查中。

据悉，5名埃及船员也在事故中受伤，正在医院接受治疗。

胡尔加达是红海海滨热门旅游胜地，以海滩和珊瑚礁风景闻名。

这是3月27日在埃及胡尔加达附近海域拍摄的旅游潜艇事故救援现场。新华社发（阿里·阿瓦德摄）

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