新华社海口3月27日电 题：数字化、智能化、绿色化：健康产业步入发展新赛道

新华社记者陈凯姿、李恒、严钰景

健康产业事关民生福祉。博鳌亚洲论坛2025年年会期间，健康话题受到广泛关注。与会嘉宾认为，我国健康产业正在赋能传统医疗，重塑产业生态，开启低碳探索，加速数字化、智能化、绿色化转型，迈向高质量发展新赛道。

博鳌亚洲论坛嘉宾讨论“人人享有健康的共同未来”。新华社记者张丽芸 摄

数字技术正在改变健康产业生态

用“碳币”换奖品，是这次年会会场最引人注目的互动之一。专为现场开发的“碳普惠”小程序，通过数字化手段记录与会嘉宾骑行共享单车、使用环保餐具等绿色行为后，换算成“碳币”积分，凭借积分可兑换健康饮品或低碳商品。一名外籍嘉宾表示，这种依托数字技术的行为奖励机制，有望在未来应用于与健康行为有关的产业之中。

“我们给全省2000多个村卫生室配备了数字化设备。”与会的海南省卫生健康委副主任张毓辉说，这些数字化设备加上信息化系统，让很多疾病检查可直达最基层、最偏远地区。此外，海南部分市县已开始用数字疗法新技术对阿尔茨海默病、儿童孤独症等进行早期筛查和干预，实现数字对医疗的赋能。

江苏省宿迁市“籼米智慧管理信息平台”，利用农业数字化技术突破传统稻米产业模式，将高科技理论物化成一系列简单操作，为农户提供了低成本、高价值的种养方案，同时提升了产品的“健康度”。

与会人士提出，数字技术正在应用于更多新兴场景，这些场景也进一步释放了数据价值，数字化浪潮将重塑健康产业生态。

健康产业开始享受人工智能“技术红利”

早在博鳌亚洲论坛2024年年会上，“AI+产品”就是重要议题之一。现在，人工智能技术快速进入健康领域。

通过AI辅助筛选化合物，一些企业可以将新药研发的周期大幅缩短，显著降低成本之余，还能加速创新产品的市场落地。

老人在天津市东丽区金桥街道综合养老服务中心使用智能设备进行身体检查。新华社记者尹思源 摄

助力个性化健康管理，AI结合用户健康报告，通过智能手环、智能戒指等设备，实时监测血糖、心率、卡路里消耗等数据，为用户智能配餐；AI结合脑波监测设备分析睡眠质量，并通过脑波音乐疗法改善失眠；AI还能打造“虚拟健身教练”，通过摄像头捕捉动作、纠正姿势，并根据体能水平推荐训练计划……

从测、吃、睡、动到智能随访，“聪明、高效、温情”的AI服务，得到不少亚健康人群和慢病群体的青睐。

“AI同样也让食品行业受益。”内蒙古伊利实业集团股份有限公司全球创新中心负责人何剑说，企业生产线通过AI技术将风险控制前置，依靠大数据预警，剔除一些高风险添加物质，推动健康食品产业优化升级。

辽宁方大集团东北制药智能化生产车间，企业员工在生产药品。新华社记者杨青 摄

绿色可循环已成健康产业高质量发展方向

近年来，在不少健康产业论坛和展会上，企业纷纷展出最新的环保药械和健康产品。有的医疗器械在生产中大量加入生物降解材料，有的保健、美容产品使用玉米淀粉基塑料、竹纤维包装，并尝试减少从原料采购到产品上架全流程碳排放。部分企业还利用高科技和精细化管理，减少中药种植的农药使用量，同时提升药材有效成分含量。

将菌丝体制成可替代皮革的生物材料，用于家居饰品；利用海藻和农业废弃物开发出板材，用于房屋内墙和吸音板；将蛋壳和坚果壳转化为可降解复合材料，应用于3D打印家具……以环保材料为基础制造的健康家居，逐渐进入普通消费者的视野。多地则推出绿色消费补贴政策，鼓励购买环保认证的健康家居产品。

“健康产业要求既创造经济价值，又守护地球环境。”广州医药集团有限公司董事长李小军说，该公司的绿色工厂推进废气和废水治理，把生态价值纳入产业的全生命周期管理。此外，公司已经持续22年回收家庭过期药品，累计回收量超过1800吨。

健康产业正在发生前所未有的变革。与会人士认为，未来随着政策支持、跨界协同与技术迭代的深化，我国健康产业有望进一步释放潜能，为全球健康事业与绿色经济贡献智慧与方案。

(责编：崔译戈、刘洁妍)