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博鳌亚洲论坛｜福田康夫：各国应加强交流合作维护自由贸易

2025年03月28日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月27日电（记者郭丹　岳瑞芳）博鳌亚洲论坛咨委会主席、日本前首相福田康夫26日向博鳌亚洲论坛2025年年会“中日企业家对话会”发表书面致辞表示，面对充满不确定性的外部环境，各国应积极维护自由贸易、加强交流合作，推动世界经济复苏。

　　福田表示，当今世界，经济动荡加剧、供应链遭到破坏，国际分工正在面临危机。长此以往，世界经济将持续低迷，经济规模也会不断萎缩。为避免这种局面，各国政府应携手合作、共同努力。

　　谈及中国经济，福田表示，中国发展取得重大成就，特别是制造业发展令人刮目相看。日中两国在发展中面临许多共同挑战，可加强交流互鉴，互相学习。

　　福田表示，博鳌亚洲论坛2025年年会期间召开“中日企业家对话会”恰逢其时，对扩大和深化日中交流对话非常重要，“期待此次对话会能围绕日中两国的相互合作展开深入交流，坦诚地交换意见，进一步促进两国经济共同发展”。

　　“中日企业家对话会”是博鳌亚洲论坛年会期间的重要活动之一，旨在为两国企业家提供交流平台，推动中日关系的发展。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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