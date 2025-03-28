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经济热点问答｜美国对进口汽车加征25%关税影响几何

2025年03月28日08:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月27日电　经济热点问答｜美国对进口汽车加征25%关税影响几何

　　新华社记者俞懋峰

　　美国总统特朗普26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税，自4月3日起执行。英国《金融时报》的报道说，此举意味着特朗普政府发起的贸易战显著升级。

　　美方新关税举措主要针对哪些产品？主要贸易伙伴对此有何反应？这一关税措施如何影响美国及全球汽车产业？

　　新关税针对哪些汽车产品

　　根据白宫当天发布的文件，特朗普根据美国1962年《贸易扩展法》第232条款，对进口汽车和某些汽车零部件加征25%关税。特朗普宣称，此举是为保护美国“国家安全”。

　　文件显示，25%的关税将适用于进口乘用车（轿车、运动型多功能汽车等）和轻型卡车，以及关键汽车零部件（发动机、变速箱等），并将在必要时扩展至其他零部件。文件还显示，在美墨加协定框架下，汽车进口商将有机会认证其美国产部分，相应机制将确保25%的关税仅适用于非美国产部分。

　　美国媒体援引一名美国政府官员的话说，如果一辆进口自墨西哥的汽车，其中50%的零部件产自美国，剩余50%产自外国，那么加征的关税税率就是25%的一半，即12.5%。

　　目前，美国征收的汽车关税整体上处于2.5%的水平，对轻型卡车征收的关税为25%，对符合美墨加协定原产地规则的汽车产品免税。根据白宫文件中的表述，最新25%的汽车关税是在已有关税基础上额外加征。

　　根据标普全球公司数据，2024年美国销售的新乘用车中，近一半是在美国境外组装。另据美国普查局数据，去年美国汽车、零部件和发动机的进口总额达到创纪录的4743亿美元。

　　特朗普说，加征关税将促使更多生产转移到美国，为政府创造新的收入，帮助减少国家债务。但不少经济学家指出，关税将推高汽车价格，伤害消费者利益。

　　主要贸易伙伴反应如何

　　针对美方宣布对进口汽车加征关税，欧盟等美国主要贸易伙伴表示失望，在酝酿反制举措的同时，呼吁尽快通过谈判达成协议。

　　加拿大总理马克·卡尼表示，加政府将研究如何对美国实施报复，采取符合加拿大利益的措施，并承诺将在加拿大国内生产更多的汽车零部件。他说，美国的汽车关税是对加拿大和加拿大工人的“直接攻击”，两国关系正在“崩溃过程”中。

　　墨西哥是美国最大汽车进口来源国。墨西哥汽车经销商协会执行主席吉列尔莫·罗萨莱斯26日接受采访时说，美国的汽车关税严重违反美墨加协定，冲击经济一体化，长期来看不仅不会为美国带来经济效益，而且将影响美国民众生活。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩26日晚发表声明说，美国决定对从欧洲进口的汽车加征关税令她“深感遗憾”。汽车产业是提升创新、竞争力和高质量就业的产业，欧美双方供应链已深度融合，“关税对企业不利，对消费者更不利”。她表示，欧盟坚持通过协商解决分歧，同时确保维护自身经济利益。

　　欧洲汽车制造商协会数据显示，2024年欧盟对美新车出口总额下降4.6%至384.63亿欧元，但美国仍是欧盟汽车最大出口市场。

　　德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明说，美国的汽车关税“是对自由和基于规则的贸易发出的一个极其不利的信号”。该关税计划将严重冲击汽车企业和全球汽车供应链，并对消费者造成负面影响。

　　英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯表示，美国加征汽车关税的决定“令人失望”。英美汽车工业有着长期而富有成效的关系，“我们不应征收额外关税，而应探索为制造商创造机会的方式”。

　　日本首相石破茂27日在参议院进行答辩时说：“日本在投资和就业等方面对美国经济作出很大贡献，美国这样不加区分对所有国家一律加征汽车关税真的合适吗？”

　　据《日本经济新闻》网站报道，汽车是日本最重要的对美出口产品，2024年出口额约为6万亿日元（1美元约合150日元），占日本对美出口总额近三成。

　　美加征汽车关税有何影响

　　经济学家和行业人士普遍认为，美国加征汽车关税将对美国汽车行业构成重大打击，随着关税推高汽车价格，消费者将减少买车，大量汽车和零部件企业或面临裁员。这一关税举措不仅直接影响美国经济，也将波及相关贸易伙伴乃至全球经济。

　　美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔告诉新华社记者，美国最新关税措施对汽车行业是“重大打击”。他表示，汽车成本增加将降低需求，尤其是在消费者财务状况较弱的情况下，预计美国汽车和零部件企业将出现“大规模裁员”。

　　美国商会负责国际政策的高级副总裁约翰·墨菲接受媒体采访时说，加征关税将伤害而非帮助美国汽车工业，危及很多美国人的工作岗位。“除汽车关税外，美国已经对钢铝及加拿大和墨西哥商品加征关税，美国还将于4月2日进一步征收‘对等关税’，汽车行业承担的关税是可怕的。”

　　毕马威会计师事务所高级经济学家肯尼思·金在最新发布的报告中说，关税预计将导致新车价格提高几千美元到1万美元甚至更多。美国消费者已经在承受高通胀压力，汽车价格上涨将带来新冲击。

　　《金融时报》援引伯恩斯坦研究公司分析师丹尼尔·罗斯卡的话报道，在美销售的汽车几乎一半为进口，在美组装的汽车近60%零部件来自外国。加征关税若持续4到6周以上，可能对整个行业产生显著影响。报道还说，关税可能对墨西哥经济造成严重冲击，该国有100万人直接受雇于汽车行业，该行业约占墨西哥国内生产总值的4%。

　　穆勒认为，对汽车加征关税将直接影响美国经济，损害所有相关方的经济增长和繁荣。全球贸易冲突风险正在加剧，若不加以控制，将对全球经济增长、就业等带来显著负面影响。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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