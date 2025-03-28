新华社海南博鳌3月27日电 记者手记：在博鳌亚洲论坛感受世界对中国的期待

新华社记者唐诗凝、夏天

碧波银滩，椰风暖人，又一个美好的春天。中国海南，博鳌亚洲论坛2025年年会如约而至。这场围绕巨变、应变、求变的思想聚会，吸引了60多个国家和地区的近2000名与会代表前来。

跨越山海而来的新朋老友，有高级政府官员，有国际机构负责人，有知名专家学者，也有跨国企业高管。

“博鳌亚洲论坛让各国领导者、思想者和决策者能够走到一起，共同商讨如何建设更美好的未来。”印尼基础设施与区域发展统筹部长阿古斯的一席话，道出了许多与会嘉宾的心声。

这是3月25日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心外景。新华社记者 杨冠宇 摄

今年论坛年会的主题是“在世界变局中共创亚洲未来”。当今世界很不太平，单边主义、保护主义上升，世界经济碎片化加剧，百年变局加速演进。巨变之下，如何应变？何以求变？

本届论坛年会的议题设置，聚焦当下全球和区域发展突出挑战。AI如何做到应用与治理的平衡推进？在世界大变局中如何重建信任？人口老龄化与养老金改革何去何从？……各方嘉宾各抒己见、畅所欲言。

变，往往蕴含着不稳定、不确定。许多嘉宾表示，必须为这个世界寻找确定性。中国，就是稳定性的重要来源。

“中国经济体制的一大核心优势在于稳定性。”长期观察中国发展的挪威商学院战略学教授卡尔·费直言，中国政策的可预期性为世界注入更多信心。

一个场景颇有意思。3月25日下午，论坛年会首场高端对话聚焦“中国改革与经济前瞻”，前来听会的人们挤满了房间。

台上，三位中方发言嘉宾深入阐述。台下，差不多一半是外国听众，不少人全程站着，专注聆听。大家都想知道，中国改革要往哪里走，中国经济要从何处发力。

3月25日，与会嘉宾在“高端对话：中国改革与经济前瞻”活动上。新华社记者 刘红霞 摄

中国两会闭幕后不久召开的博鳌亚洲论坛年会，是外界希望了解中国发展方向和政策举措的重要平台。美国经济学家杰弗里·萨克斯说，中国取得令人瞩目的经济成就，走上促进世界发展的道路，读懂中国才能更好发掘机遇。

值得一提的是，不少与会外方嘉宾在中国已经待了好些天。一些跨国企业高管从前几天在北京举办的中国发展高层论坛2025年年会转场而来，还有一些人则是到中国多个城市走企业、进工厂、访院校后，再来到博鳌。

英国阿斯利康全球首席执行官苏博科说，深耕中国市场30多年，阿斯利康见证中国在生命医学领域不断取得发展，“我们相信，中国创新可以帮助全球数亿患者”。

沙特基础工业公司首席执行官阿卜杜拉哈曼·阿尔-法季表示，实现可持续发展有赖于创新与合作两个主要因素，“而在中国，我们找到了完美的结合，看到了广阔的机遇”。

中国依然磁力满满，这是很多外企高管的共同感受，中国行也让大家更加坚定了投资中国、深耕中国的信心。

时代的浪潮始终奔涌向前。一个开放大门越开越大的中国，将为变乱交织的世界不断注入正能量，持续成为兴业展业的热土、合作共赢的舞台。

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