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业界人士：美汽车关税新政损害多方利益 恐引发美车企大规模裁员

2025年03月28日08:50 | 来源：央视新闻客户端
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美国总统特朗普26日在白宫签署行政令，对美国进口汽车征收25%关税，相关措施将于4月2日生效。

美业界人士：新关税政策致美多方利益受损

美国业界人士指出，新的关税政策将推高美国的汽车价格，损害消费者利益，对美国汽车行业更是一次“重大打击”。

根据白宫当天发布的一份文件，美国将对进口汽车和某些汽车零部件加征25%关税。文件显示，25%的关税将适用于进口乘用车，如轿车、运动型多功能汽车等和轻型卡车，以及关键汽车零部件，如发动机、变速箱等，并将在必要时扩展至其他零部件。

对此， 美国的贸易协会、美国汽车驾驶协会表示，新的关税政策将再次推高在美国生产和销售汽车的成本，造成价格上涨，从而导致消费者选择变少，并减少美国制造业的就业机会。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔也表示，最新宣布的关税对汽车行业是一次“重大打击”。尤其是在消费者财务状况较弱的情况下，汽车成本增加将降低需求。加里·赫夫鲍尔称，预计美国汽车和零部件企业将出现“大规模裁员”

欧委会主席：将通过谈判寻求解决方案

当地时间26日晚，欧盟委员会主席冯德莱恩发表声明称，加征关税对企业不利，对美国和欧盟的消费者同样不利。她表示，欧盟将继续通过谈判等方式寻求解决方案，保护欧盟企业、工人及消费者的利益。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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