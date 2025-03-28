新华社海南博鳌3月27日电 题：在世界大变局中共促合作

新华社记者周圆、王存福

又是一年“博鳌时间”。来自60多个国家和地区的约2000名代表汇聚一堂，围绕“在世界变局中共创亚洲未来”主题，紧扣当今时代重大课题和挑战，话合作、谋发展。

当今世界百年变局深刻演变，单边主义、保护主义、强权政治加剧，给世界稳定和经济复苏带来更大冲击。越是风高浪急，越要同舟共济。正所谓，“水涨荷花高”，只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。

共促合作，需要重建信任。今年是联合国成立80周年、万隆会议召开70周年，要和平、要合作、要团结、要发展，历史经验弥足珍贵。博鳌亚洲论坛理事长潘基文说，“只有凝聚共识，才能有效应对挑战”。当下，各方更需增进互信、加强对话，坚定维护和践行真正的多边主义，朝着构建人类命运共同体方向不断迈进。

共促合作，需要务实行动。从人工智能治理到数字经济应用，从区域经济一体化实践到自贸港建设路径，论坛发挥政、商、学界有机结合的优势，积极发掘增长新动能，探寻合作新机遇。今天的亚洲，是世界上人口最多、经济最具活力的地区，各方更应坚持行动导向，深化多领域互利合作，以高效务实的行动承担起全球增长稳定器的重任。

共促合作，中国的承诺和行动一以贯之。“无论外部环境如何变化，中国对外开放的大门只会越开越大”，论坛年会上，中国政府释放扩大高水平开放的积极信号。13家外资企业获批经营增值电信业务、《2025年稳外资行动方案》发布、五部门联合印发文件进一步推动自贸区在金融领域的制度型开放……中国以实际行动拓展开放的广度和深度。与之相应的是，众多跨国企业高管掀起“访华热”，并作出在华发展、与华共进的承诺。这个春天，这样的双向奔赴为世界经济增添了暖意。

以团结纾发展之困，以合作求共赢之道。面对不确定的世界，各国同心协力、携手前行，定将共创亚洲和世界更加美好的未来。

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