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普京：俄罗斯将竭力巩固海上强国地位

2025年03月28日08:45 | 来源：新华网
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新华社莫斯科3月27日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京27日在俄西北部城市摩尔曼斯克说，俄罗斯将继续加强海军舰队建设，竭力巩固海上强国地位。

据克里姆林宫网站27日发布的消息，俄罗斯“彼尔姆”号核潜艇下水仪式当天在俄西北部北德文斯克市举行，在摩尔曼斯克出席活动的普京通过视频连线方式参加仪式。普京在仪式上发表讲话说，“彼尔姆”号核潜艇下水是“具有阶段性意义的重大事件”。俄罗斯将继续加强包括战略力量在内的海军舰队建设，整体加快各种型号水面和水下舰艇的建造速度和规模，并为其配备最新武器装备和通信设备。

普京表示，舰队实力的加强将巩固俄海上边界和北方航道安全，确保俄在包括北极地区在内的全球海洋维护国家利益。“我们将继续竭力切实捍卫俄罗斯领土完整和主权，巩固其主要海上强国地位。”

据介绍，“彼尔姆”号核潜艇由俄罗斯北方机械制造厂建造，是“亚森”级885/885M型舰的第六艘，属于俄第四代多用途核潜艇。“彼尔姆”号将成为俄首艘装备“锆石”高超音速巡航导弹的885M型核潜艇。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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