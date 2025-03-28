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瑞典计划未来10年大幅增加国防开支

2025年03月28日08:44 | 来源：新华网
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新华社赫尔辛基3月26日电（记者朱昊晨 徐谦）斯德哥尔摩消息：瑞典政府26日宣布，计划在未来10年增加3000亿瑞典克朗（约299亿美元）的国防开支，并在2030年将国防开支在国内生产总值的占比提高到3.5%。

瑞典首相克里斯特松26日在政府新闻发布会上宣布了该计划，称其为该国“自冷战以来最大规模的重整军备措施”，并表示瑞典政府将通过贷款筹集资金来实现这一目标。

瑞典政府表示，此举旨在应对日益复杂的安全威胁，增加的国防开支将用于应对混合威胁、加强海岸警卫队力量以及对乌克兰的额外支持。

克里斯特松对记者说，瑞典现在面临全新的安全状况，且这种不确定性还会持续很长一段时间，国防开支占到国内生产总值的3.5%是一个合理数字。北约未来可能将成员国国防开支目标定为占国内生产总值3%至4%的水平，瑞典需为此提前准备。

根据北约初步统计数据，瑞典去年国防支出占国内生产总值的2.14%。最新评估显示，2025年这一数字将上升至2.4%。

瑞典电视台当日发表评论说，乌克兰危机后欧洲安全忧虑加剧，美国对北约长期支持的不确定性也在增加，在此背景下，瑞典政府作出这一决定。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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