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博鳌亚洲论坛丨更好促进全球经济畅通运行——与会人士热议维护全球供应链稳定

2025年03月28日08:43 | 来源：新华网
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新华社海南博鳌3月27日电 题：更好促进全球经济畅通运行——与会人士热议维护全球供应链稳定

新华社记者叶昊鸣、罗奇、吴茂辉

经济发展是否健康、畅通，供应链的稳定高效是关键。27日，在博鳌亚洲论坛2025年年会“维护全球供应链稳定：互联互通的作用”分论坛上，与会人士就如何维护全球供应链稳定、发挥互联互通作用深入探讨。

“亚洲是制造业的中心，亚洲的时代已经到来！”奥纬咨询董事合伙人贝哲民表示，得益于数字化发展带来的科技赋能，亚洲供应链的聚合性不断增强，发展更加迅猛，包括马来西亚、泰国、印度等在内的国家在全球供应链的地位不断攀升，更加智能、更加绿色的供应链，将带动更多国家和地区的制造业高效、智能发展。

伴随新一轮科技革命和产业变革深入发展，智慧供应链赋能产业、企业数字化转型升级，正越发普遍。

海南省农垦投资控股集团有限公司总经理艾轶伦表示，近些年公司注重通过科技赋能增强产业链价值和供应链韧性，从天然橡胶种苗，到种植、加工，再到管理、贸易，整条“链”上的发展全部基于现代数字技术。“我们将努力打造中国农业对外合作和科技合作的高地。”艾轶伦说。

互联互通带来开放、高效、稳定和韧性的供应链，对于推动全球经济增长和促进国际贸易投资至关重要。

斯里兰卡“一带一路”组织创始董事亚西鲁·拉纳拉贾说，在中国的参与下，更稳定的供应链推动贸易链去中心化发展。正是基于基础设施建设带来的更多供应链线路，中亚国家之间崛起了更多贸易枢纽，可以开展更多贸易线路，互联互通正在国际贸易中发挥越来越重要的作用。

当今世界，和平与发展面临严峻挑战，不稳定、不确定、难预料成为常态，全球供应链发展仍然面临不小挑战。

“当前国际形势充满不确定性，维护供应链的稳定将成为保障经济可持续发展的关键因素。”吉尔吉斯斯坦前总理阿克尔别克·扎帕罗夫在分论坛上介绍了中吉乌铁路项目，铁路沿线将连接约40亿人口，持续推动亚洲与欧洲之间的货物运输。“这将进一步降低我们对传统路线的依赖，增强我们抵御国际供应链中断可能带来的风险。”

“全球供应链正在面临碎片化的风险。”联合国副秘书长盖·莱德说，“可以看到的是，中国作为全球供应链中的一员，正通过自身努力加强合作共赢，不断提升自身国际竞争力，持续推动全球供应链向更稳定、更协同的方向发展。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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